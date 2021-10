Maltrato infantil de maestras de guardería en Monclova será investigado por Procuraduría

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) investiga el caso del abuso infantil hacia dos niños en la guardería KidZone sucursal Regina, en Monclova, Coahuila, el lunes pasado y que se evidenció en dos grabaciones publicadas en redes sociales.

En un clip de 10 segundos, una mujer, a quien identificaron como la directora Natalia “F” levantó del piso, zangoloteó y le gritó a un niño de 1 año y 4 meses, llamado Alexander, porque había movido un carrito de supermercado de juguete, que luego ella coloca en su lugar, mientras, al fondo, otra “educadora” la mira sin hacer nada.

“Siempre me he preguntado: Si no te gustan los niños ¿por qué o para qué trabajas con ellos?”, inquirió una tuitera.

En el otro, de 11 segundos, se ve a dos “educadoras” cuidando a tres bebés dormidos en portabebés y uno en el suelo, cuando una de las trabajadoras le pega en la frente a la bebé que tiene a su lado derecho y la hace llorar, sin que su compañera haga nada al respecto.

Ambos videos fueron tomados de las cámaras de seguridad de la guardería el 18 de octubre por dos trabajadoras para evidenciar a la directora y después renunciaron y les avisaron a los padres de familia. La guardería atiende a 45 infantes y brinda servicio de maternal, de acuerdo con medios locales.

Al respecto, la dirección de la guardería emitió un comunicado este 20 de octubre, en el que “aclaró” por qué zangoloteó al niño porque se metió una ficha de plástico a la boca y se lo extrajo con premura ante el riesgo de que se pudiera ahogar y que, en el otro, la “educadora” le dio “una pequeña palmada en la frente” a la bebé de 10 meses porque “le espantaban un zancudo”, por lo que no fue agresión, pese a que la bebé comenzó a llorar.

Además, anunció que denunciará penalmente a las extrabajadoras Alejandra “N” y Patricia “N” porque “de manera dolosa y mal intencionada difundieron los videos editados y sacados de contexto para dañar la imagen de la estancia infantil, como venganza por haber sido despedidas”.

Acusó a Alejandra de haber reconocido el robo de dinero el 24 de septiembre pasado y que quedó documentado en los videos de seguridad y fue despedida el 27 de septiembre.

Aseguró que los padres de familia les han dado muestras de apoyo, lo cual contradice a las notas informativas que informan de más maltratos a los niños.

De acuerdo con faroinforma.com.mx la guardería cambió de directora hace un mes y Natalia “F” despidió a dos maestras con las cuales los niños habían creado un vínculo afectivo.

Al paso de los días, los niños cambiaron su actitud, pero los padres lo atribuyeron al despido de la maestra. Después ya no querían ir a la guardería y comenzaron a sospechar. Las extrabajadoras les enseñaron los videos a los padres, quienes exigen a las autoridades tomar cartas en el asunto.

En comentarios de un grupo de WhatsApp de la guardería, publicados por Vanguardia, las madres le pidieron las grabaciones de las cámaras de vigilancia, pero la directora les respondió que tuvo que formatear el equipo.

Una de las madres comentó: “De que les hace algo a los niños, les hace algo”. Otra señaló: “A un niño de seis no le van a pegar porque saben que sí va a decir, pero a uno de un año si, ¿por qué mi niña llora?”, inquirió y afirmó que su hija ha presentado señas de maltrato en uno de sus pies, similares a una quemadura.

En redes sociales, Mariel, la mamá de Alexander, el niño de 1 año jaloneado por la directora anunció que denunciará penalmente a la directora y que la o las culpables de maltrato infantil sean consignadas ante el Ministerio Público.

“Mi corazón se quebró al ver este video, no saben lo terrible que se siente ver que tu hijo está siendo violentado en el lugar que estás pagando para que le brinden una atención, cuidado, alimentos de calidad”, señaló.

El Diario de Coahuila citó un comunicado del gobierno del estado donde informó que este miércoles 20 de octubre, personal de la Subprocuraduría de la Región Centro de la Pronnif inició una investigación de oficio, le requirió a la estancia infantil que acredite tener las autorizaciones necesarias para brindar el servicio y que dio vista a las instancias competentes para indagar los hechos, de acuerdo con la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado.

“Hasta el momento no existe un reporte ante Pronnif, sin embargo, se continuará con las investigaciones para garantizar y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, indicó.