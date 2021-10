Policías de Juventino Rosas niegan ser criminales y exigen disculpa pública del gobernador

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Los policías municipales de Juventino Rosas que fueron despedidos por un acuerdo entre el alcalde, el panista Fernando Gasca Almanza, y el gobierno estatal, se inconformaron por la decisión y exigieron que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez se disculpe públicamente por señalar que la corporación está infiltrada por el crimen organizado.

El miércoles por la mañana, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) asumieron el Mando Único en ese municipio del sur del estado, tras la implementación de “Operativo Trueno”, en conjunto con fuerzas federales, para desarmar a la Policía Municipal.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez anunció que la corporación municipal será desmantelada en su totalidad, ante indicios de que elementos de la misma participaron en actividades delictivas. “Es un bastión de criminales”, dijo.

El mismo miércoles, 108 elementos de Policía y Tránsito, así como seis trabajadores administrativos del área de Seguridad Pública, fueron notificados de su cese definitivo. Y el gobierno estatal aseguró que respaldará con recursos al municipio para pagar los finiquitos respectivos.

Ayer, un grupo de policías se presentó en las instalaciones de la presidencia municipal y exigió ver al alcalde, pero no fueron recibidos.

En el patio, los agentes --hombres y mujeres-- dijeron a medios locales que su exigencia es que el gobernador se disculpe públicamente por tacharlos de delincuentes.

De acuerdo con el portal digital Ágora, los policías se negaron a firmar los documentos que les entregaron para recibir su liquidación.

Y demandaron “una disculpa pública a nivel nacional”, pues, lo que procedía era “abrir la investigación y hubiera metido a la cárcel a los policías que estuvieran en esas situaciones, pero no las hay, por eso no hay detenidos”.

Destacaron que los funcionarios encargados de barandilla, a quienes se señaló por posesión de droga durante el “Operativo Trueno”, en realidad la confiscaron a detenidos, y se quejaron de que sus teléfonos celulares no les han sido devueltos.

El alcalde Fernando Gasca no dio la cara a los policías.

Y la secretaria del ayuntamiento, María Edith Álvarez Pérez, señaló que “fue una sorpresa” la intervención para la entrada del Mando único, pues inicialmente ella sólo sabía que se aplicaría un operativo de revisión, de los que se efectúan eventualmente.

Incluso dijo que no encontró situaciones anómalas en la policía, área que ella recibió en la entrega, por parte de la administración saliente, mientras se designaba al titular.

“Nada en particular, no encontramos nosotros nada. En su momento el alcalde tomó la determinación, no te puedo decir” por qué, agregó.

Y fue ella quien reveló que para liquidar económicamente a los policías y elementos de tránsito “se va a convenir con el gobierno del estado, se tiene el apoyo del gobernador”.

“Se les dará lo que les corresponde, que estén conformes”, finalizó.