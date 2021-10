Mariana Rodríguez se corta el cabello en solidaridad con niño con cáncer

MONTERREY, NL (proceso.com.mx).– La influencer Mariana Rodríguez se cortó el cabello en un gesto de solidaridad con un niño que padece leucemia, al que conoció en el albergue del DIF Capullos.

En videos que publicó este mediodía en su cuenta de Instagram, se ve a la también titular de la oficina Amar a Nuevo León mientras le da tijeras a un niño para que le corte un mechón de cabello.

“Anda con los ánimos abajo y ya con varias partes de su cabecita sin pelo. Entonces, lo más recomendable es raparlo y el día de hoy me voy a rapar con él. Me dan ganas de llorar. No quiero que se sienta solo en este proceso”, dijo con una sonrisa.

En las imágenes que publica, la esposa del gobernador Samuel García se ve con los pequeños en el área de dormitorios y les permite que le den tijeretazos a las puntas de su cabello teñido de rubio.

Al final, Rodríguez Cantú no se rapó, aunque se dejó el cabello corto. Explicó que no se rasuró por completo la cabeza porque el chico con el que hizo el compromiso prefirió que se los dejaran corto, para peinarse con picos.

Por la mañana, Rodríguez Cantú hizo el anuncio al señalar que sentía un poco de miedo por el paso que daría para ayudar a los niños con cáncer que se encuentran en el albergue del DIF ubicado en Guadalupe, debido a que sus padres no los llevaban a las terapias necesarias.

Recuerda que cuando fue a Capullos conoció a un chico cuya madre decía que se veía “muy feo” porque se le caía el cabello después del tratamiento de quimioterapia, el cuál ha debido ser incrementado debido a la gravedad de su padecimiento.

Dijo que el cabello cortado será donado a la asociación Manitas Pintando Arcoíris, que ayuda a niños con cáncer y a sus familias.



Le piden más recursos para enfermos de cáncer

La diputada local priista Lorena de la Garza felicitó en Twitter a la influencer por el gesto, aunque también le pidió congruencia a ella y a su esposo, Samuel García, para que en el próximo presupuesto estatal sean destinados más recursos a la atención de los enfermos de cáncer.

“Posterior a estos actos de solidaridad y empatía siguen actos de congruencia. Por lo que a usted y al Señor Gobernador los invito a realizar las gestiones necesarias para que el proyecto del presupuesto que nos presentará el H. Congreso del Estado en los próximos días sea notoria su solidaridad con los enfermos de cáncer y los niños y niñas del estado, al incluir el presupuesto suficiente para atender su enfermedad y su grande lista de necesidades”, expuso en una carta dirigida a la pareja.