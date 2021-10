Pobladores de Pantelhó exigen desconocer como alcalde a Raquel Trujillo Morales

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Más de mil 500 pobladores de las 86 comunidades de Pantelhó y miembros de las autodefensas El Machete arribaron hoy a esta capital para pedir al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, así como a los 40 diputados locales, no reconocer como alcalde de ese municipio a Raquel Trujillo Morales y acelerar el proceso de reconocimiento oficial del concejo municipal que ellos eligieron.



Encabezados por los 86 agentes municipales y representantes de los 16 barrios de la cabecera municipal, llegaron a esta ciudad a bordo de decenas de camionetas de redilas para tomar la plaza central.



Armados con equipo de radio comunicación, y muchos de ellos con ropa de camuflaje, mostraron pancartas para exigir justicia por sus muertos, supuestamente a manos del grupo de sicarios de Los Herrera, un grupo armado al que expulsaron de la cabecera municipal el pasado 7 de julio, cuando irrumpieron públicamente.

En esta ocasión, un grupo de mujeres, entre la mayoría de varones encapuchados, exhibió imágenes de aquellos que –subrayaron-- por más de 10 años los sometieron a vivir con temor ante los asesinatos y desapariciones que cometieron.



Y acusaron a Austreberto Herrera Abarca y a su hijo Daily de los Santos Herrera, ambos presos --el primero desde agosto de 2019 y el segundo recientemente capturado--, de haber creado un grupo armado que aterrorizó ese municipio desde el poder político municipal que detentaron en el ayuntamiento perredista.



Una de las mujeres dijo que su esposo, Juan Gómez Santiz, desapareció en 2020 y nunca más volvió a saber de él. Responsabilizó de ello a Raquel Trujillo Morales, con quien su esposo tenía diferencias cuando aquel era síndico municipal y su esposa era la alcaldesa, aunque en realidad el poder tras el gobierno municipal siempre fue Trujillo Morales, afirmó.



El 6 de junio pasado se postuló como candidato a alcalde por el PRD, pero –denunció-- “ganó” las elecciones con la compra y coacción del voto, amenazas e intimidaciones.



Desde que irrumpieron las autodefensas El Machete, Trujillo Morales dejó Pantehló, por lo que el pasado 1 de octubre, desde un hotel de Tuxtla Gutiérrez, se autoproclamó presidente constitucional de ese municipio.



Los pobladores exigen ahora que el gobierno y el congreso local desconozcan a este alcalde y reconozcan a Pedro Cortés López como presidente del concejo municipal, que ellos eligieron en una asamblea plenaria.



Además, pidieron a la FGE y al Poder Judicial del estado que no liberen a Dayli de los Santos Herrera ni a su padre, Austreberto Herrera, porque tienen muchos crímenes pendientes con la justicia.



Mientras ese grupo protestaba en la plaza central, en la parte trasera del palacio de gobierno varias familias de Pantelhó fueron custodiadas en su protesta para exigir la aparición con vida de 21 personas que fueron detenidas por las autodefensas El Machete, el pasado 26 de julio, y hasta la fechan no saben nada de ellos.



En reiteradas ocasiones, medios y periodistas han cuestionado a los líderes de El Machete, pero éstos aseguran que ellos no tienen a esas personas, sin embargo, hay un video en el que se observa el momento de la captura. Posteriormente exhibieron públicamente en el kiosco de la plaza central de Pantelhó a 21 personas que vincularon con el grupo de Los Herrera.