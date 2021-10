PRD pide investigar activismo político del diputado Sergio Gutiérrez Luna en Veracruz

XALAPA, Ver. (apro).- El presidente del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna se promociona en Veracruz con recursos federales en vías de ir apuntándolo su carrera política, criticó el diputado federal del PRD, Jesús Alberto Velázquez Flores.

“Lo que se hace notar de Sergio Gutiérrez es que está más interesado en el activismo político, que en su propia función como diputado. Vemos con extrañeza que prometa cosas que en el proyecto del presidente López Obrador no existe”.

Velázquez Flores señaló que el PRD ya prepara una solicitud oficial para saber cuánto le está costando al Congreso de la Unión los foros y giras por Veracruz, así como sus promociones en prensa escrita y digital.

“Lo estamos planeando en el grupo legislativo, vamos a pedir que se investigue, sí el congreso propio está pagando. Basta con seguir el Canal del Congreso, la mayoría de las veces Sergio Gutiérrez Luna no está, la vicepresidenta es quien toma su lugar, hay una presidencia de la Mesa Directiva ausente”.

En mes y medio, el morenista Gutiérrez Luna ha incrementado su activismo político en Veracruz con reuniones en Xalapa, giras por Coatepec, Minatitlán, la zona conurbada Veracruz y Boca del Río entre otros, asimismo ha contratado convenios publicitarios con diversos medios de comunicación.

Ayer, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez minimizó el activismo político de Gutiérrez Luna al atizar que el es un diputado federal de Morena pero con activismo político en el Estado de México y no en Veracruz, aunque ahora el propio Gutiérrez Luna pugne por demostrar lo contrario.

“No lo conozco, no se ¿quién es?, ¿qué hizo?, ¿dónde estuvo?, aquí estuvimos luchando cuatro años, él no estuvo en el movimiento. La lucha aquí en Veracruz que nos costé mucho, yo llevo desde los 17 años, yo conozco muy bien quienes contribuyeron a la transformación, y el diputado, Sergio Gutiérrez Luna no estuvo aquí”.