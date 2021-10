PRI y Morena arremeten contra Enrique Alfaro en su informe

GUADALAJARA, Jal. (apro).- En el tercer informe del gobernador Enrique Alfaro, cada grupo parlamentario fijó su postura: PRI y Morena señalaron la caída de empleos y de competitividad, así como la inseguridad, mientras que sus aliados Movimiento Ciudadano y el PAN hicieron un llamado para apoyarlo.

En lo particular, el diputado del PRI, Manuel Alfaro Lozano criticó que Enrique Alfaro quiera colgarse los logros de su antecesor, Aristóteles Sandoval, como la línea 3 del tren ligero, el Peribús, Mibici y Paseo Alcalde.

Apuntó que de enero de 2019 a septiembre de 2021 se han cometido 7 mil homicidios dolosos, “la cifra más alta de cualquier inicio de administración”, y que sólo siete de cada 100 de asesinatos se han resuelto.

Recalcó que se debe alzar la voz para que ningún homicidio quede impune, en especial el del exgobernador Aristóteles Sandoval ocurrido en diciembre de 2020 en Puerto Vallarta.

“Es inédito que en este país suceda un magnicidio y no haya responsables, confiamos en que su administración haga lo que está a su alcance para esclarecer ese y los otros 7 mil asesinatos”, reclamó.

En tanto, la diputada de Morena Cinthya Pérez Rivera subrayó que en Jalisco hay 10 mil 700 desaparecidos, que la violencia hacia la mujer se invisibiliza, y tras los préstamos que ascienden a 35 mil millones de pesos, cada uno de los 8 millones de habitantes están endeudados con 8 mil 500 pesos.

Destacó que existe opacidad en el manejo de los recursos, y reprendió que Enrique Alfaro vaya a gastar dinero en hacer una consulta popular sobre si la entidad permanece o no en el pacto fiscal, “cuando la federación devuelve más servicios de los que aportamos; nos resulta ocioso e infructuoso utilizar recursos del estado en un tema que se asemeja más a un capricho personal”.

¿Qué respondió Enrique Alfaro?

Enrique Alfaro contestó a las críticas emitidas por los grupos parlamentarios del PRI y de Morena. A Manuel Alfaro le dijo que el día de la inauguración de la línea 3 reconoció que Aristóteles impulsó el proyecto.

“Nunca he sido mezquino, y menos con mi amigo Aristóteles (…) No se vale que usted me señale diciéndome que me estoy colgando de otro. Nosotros terminamos una obra que nos dejaron tirada”. Sin embargo, Enrique Alfaro no se pronunció sobre el tema del asesinato de su antecesor.

En tanto que a la legisladora de Morena le dijo que mejor no hable sobre consultas inútiles, en referencia a las que ha realizado el gobierno federal.

Enrique Alfaro anunció que con, sin, o a pesar del gobierno federal en el 2022 arrancará la construcción de la línea 4, y que dará más recursos para concluir el Hospital Civil de Oriente que maneja la Universidad de Guadalajara, con quien mantiene un pleito por el manejo del presupuesto.

El mandatario también presumió que existen finanzas sanas en el estado, contrario a lo que criticaron los diputados de oposición, según la calificación de HR Rating y de la Secretaría de Hacienda federal.

A la vez, aseveró que la actividad económica en Jalisco creció 2.2% en el primer trimestre de este año, que se combatió la corrupción, y que la inversión pública aumentó en 6.7%.