Otro grupo civil armado irrumpe en Simojovel, Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un nuevo grupo armado en defensa del pueblo irrumpió en el municipio de Simojovel, en el que advierten al nuevo presidente municipal de ese lugar, que sino cumple con sus compromisos de campaña y las demandas del pueblo, los verán accionar.

Armados con fusiles de asalto, encapuchados, con una bandera roja y la leyenda Fuerzas Armadas de Simojovel, el vocero del grupo al frente, lee un comunicado fechado el 20 de septiembre pasado en las montañas del municipio de Simojovel, se observa en un video difundido en redes sociales.

Como “Fuerza Independiente sin Partido Político”, dirige el mensaje al pueblo de Simojovel pero en particular al nuevo presidente municipal, Gilberto Martínez Andrade del PVEM, quien es sucesor del cargo que el trienio pasado encabezó su esposa Viridiana Hernández Sánchez.

#Chiapas: Irrumpen vía #video “Fuerzas Armadas de Simojovel” y advierten al nuevo alcalde Gilberto Andrade, que sino cumple con sus compromisos de campaña los verán accionar. Que no quieren narco, crimen organizado ni cantinas en el municipio. pic.twitter.com/S0BMB7D0dI — Isaín Mandujano (@isain) October 3, 2021

Señalan que en las administraciones anteriores, los presidentes municipales hicieron lo que quisieron y que todo quedó impune, pero que ahora se formaron las Fuerzas Armadas del Pueblo con lo cual se exigirá respeto a los derechos humanos.

Y que si ellos no han entrado a la cabecera municipal es por respeto y para salvaguardar la integridad de la ciudadanía de Simojovel, pero que entrarán en acción sino se cumplen sus demandas.

Piden: “1.- Respeto a nuestras demandas indígenas, 2.-No más desvíos de recursos del pueblo, 3.- No permitiremos sicarios, ni narcotraficantes armados. 4.- Cero tolerancia a cantinas clandestinas y ventas de drogas. 5.- Ya no más muertes en las calles de Simojovel. 6.- Atención médica y digna para el pueblo en general. 7.- Que la seguridad pública sea para el pueblo y no para los delincuentes”.

“Si estas demandas no se cumplen, actuaremos en consecuencia contra el mal gobierno municipal”, dice el vocero del grupo armado acompañado de unas 12 personas armadas todas.

Es es el tercer grupo armado que irrumpe en Chiapas, el segundo fue esta misma semana que pasó, el 29 de septiembre, denominado “Gente de la Selva”, que en un video con la voz modificada, leen un comunicado en el que manifiestan su apoyo a las Autodefensas El Machete, a quienes le dicen que no están solos y tiene todo su respaldo.

El primero, fueron las Autodefensas El Machete que irrumpieron el pasado 7 de julio en Pantelhó, cuando expulsaron de ese municipio al grupo civil armado Los Herrera, que mantenía el control de la cabecera municipal vía el Ayuntamiento y el PRD.