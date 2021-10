Samuel García toma protesta como gobernador de Nuevo León

MONTERREY, N. L. (proceso.com.mx).– Al rendir protesta como gobernador, Samuel García Sepúlveda anunció que reiniciará su relación con el gobierno federal, aunque dijo que no será a través de la alianza federalista que “no funcionó”, porque iba a la confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En lugar de ello dijo que mantendrá el eje de Nuevo León y Jalisco para impulsar junto al mandatario de aquel estado, Enrique Alfaro, un nuevo convenio fiscal que de repartición más equitativa de recursos de la Federación a los estados.

“Replantearemos la relación con el presidente. Todos vimos que esa Alianza Federalista no funcionó porque iban a la confrontación con el presidente. El país está dividido y ya no quiere pleito. Yo le he ofrecido al presidente a través de Tatiana Clouthier (secretaria de Economía) un nuevo comienzo con Nuevo León, para que nos ayuden con dinero para seguridad, el agua y el medio ambiente”, dijo.