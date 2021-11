Marina del Pilar Ávila Olmeda llama a la reconciliación de Baja California al tomar protesta

MEXICALI, BC. (proceso.com.mx).- Con poco más de 5 mil muertes dolosas en el estado durante los dos años de gobierno morenista, Marina del Pilar Ávila Olmeda, asumió las riendas de la entidad y en su discurso de toma de protesta apenas y dedicó dos renglones a la inseguridad que se vive.

Arropada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; la representante del gobierno federal, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el jefe de la bancada en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila; el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y el presidente nacional de Morena y su jefe político, Mario Delgado, la mexicalense Marina del Pilar Ávila Olmedo protestó como nueva gobernadora de la entidad.

El gran ausente fue Jaime Bonilla Valdez, gobernador saliente que estuvo al frente de la entidad durante dos años luego de su fallida pretensión de quedarse cinco; y entre sus principales invitados estuvo su contrincante y empresario casinero, Jorge Hank Rhon quien logró incluir en el gabinete marinista a uno de sus hombres cercanos, Kurt Honold que ocupará la secretaría de Economía y quien durante 10 años le llevó la parte comercial al grupo Agua Caliente.

En un símil con el gobierno federal, la nueva gobernadora anunció y entregó primera iniciativa al Congreso local para crear la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, la cual dependerá del poder Ejecutivo y dejará de formar parte de la Fiscalía General del Estado.

También, adelantó la entrega de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Púbica del Estado para crear cuatro secretarías más: la de Turismo, misma que el gobierno de Jaime Bonilla fusionó con Economía, la de Medio ambiente, la de Pesca y Acuacultura y la cuarta, la secretaría de Inclusión.

La nueva gobernadora llegó minutos antes de las cinco de la tarde, hora local, al Centro Estatal de las Artes de Mexicali, el cual se erigió en sede del XXIV Congreso Local; ahí, ante la mesa directiva encabezada por Juan Manuel Molina, morenista y operador político de Ávila Olmeda, esta se tomó protesta así mima. Un hecho curioso, pues no fue el presidente de la Mesa Directiva quien le dijo si aceptaba tomar protesta.

El discurso de Pilar Olmeda se caracterizó por un llamado a la reconciliación. Consciente de la polarización y los enfrentamientos que su predecesor, Jaime Bonilla tuvo con empresarios, periodistas, presidentes municipales, el Sistema Estatal Anticorrupción y diversas organizaciones, la nueva gobernadora se comprometió a encabezar una administración “sin polarización (pues) es el momento de la reconciliación; arrancar con un gobierno que multiplique y no que divida”.

Las características de su administración serán, dijo, reconciliación, diversidad y respeto.

Ávila Olmeda inició su discurso agradeciendo a dos personas por ser forjadores de Morena: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador saliente, Jaime Bonilla Valdez. El reconocimiento destacó pues en la última gira del Presidente de México, el 15 de octubre, fue evidente la animadversión de Bonilla hacia Ávila Olmeda.

Agradeció luego a “las mujeres” que le antecedieron en la lucha por la democracia en el estado, “gracias a ellas estoy aquí y a partir de mañana seré la primera gobernadora y la más joven de Baja California”.

Luego, dijo que sumaría a todos los hombres. “hoy con toda humildad me toca cosechar lo que ellas sembraron”. Invitó a trabajar al Poder Judicial y al Legislativo juntos y aseguró a todos los presidentes municipales que buscará siempre laborar en el mismo sentido y juntos. Este señalamiento destaca luego de que Jaime Bonilla mantuvo un enfrentamiento permanente con la presidenta municipal de Tecate, a pesar de ser del mismo partido político.

En Baja California, durante los dos años de administración de Bonilla, el número de homicidios dolosos se elevó a 5 mil, Tijuana se convirtió en una de las ciudades más violentas del país, en Mexicali se extendió el cobro de piso de los grupos del crimen organizado y resurgió el secuestro, a pesar de todo ello, la nueva gobernador apenas y dedicó dos renglones al tema ofreciendo reducir los índices de inseguridad e intensificar la prevención del delito. Aunque aceptó que el tema de la seguridad será todo un reto.

Durante el discurso, con el cual arrancó dos sesiones breves de aplausos, la joven gobernadora y futura madre, en enero nace su segundo hijo, aseguró que “no toleraré la corrupción, el robo y la traición…estaré muy vigilante y ante cualquier señal de ello, el funcionario será separado del proyecto (que encabeza)”.

Marina del Pilar Ávila Olmeda resumió en siete ejes de interés de todo su gobierno que arranca a la medianoche de este domingo: mujeres, bienestar, seguridad, economía, desarrollo urbano, movilidad sustentable y finanzas sanas”.

La nueva gobernadora llegó acompañada de su pequeña hija y su esposo, el ex panista Carlos Torres, de él, en su discurso repitió la frase que en diversas ocasiones ha expresado: “gracias por haber cortado tus alas para que yo pudiera volara”, dejando entrever que el ex panista y cercano a Felipe Calderón Hinojosa, se hizo a un lado para que ella destacara en la política, aunque ello no ha impedido que él se mantenga muy activo en los proyectos económicos y políticos que ella encabeza.