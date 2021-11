José Ignacio Peralta, el gobernador que nunca recibió a los familiares de desaparecidos

COLIMA, Col. (proceso.com.mx).- En el último día del sexenio del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, los familiares de las personas desaparecidas otorgaron una calificación reprobatoria a su administración, pues “para nosotros fue lo peor, nunca nos quiso atender, tenemos tres años y en este tiempo jamás le vimos la cara al señor”, señaló Carmen Sepúlveda Gómez, presidenta de la Red Desaparecidos en Colima AC.

Entrevistada durante un acto encabezado por su organización, la activista dijo esperar que el mandatario, que este lunes entrega el cargo, “se vaya con la cabeza abajo por todas y todos los desaparecidos que hay, por todo lo que no pudimos hacer en su gobierno, por todas las búsquedas en las que no nos apoyó, y esperamos que el nuevo gobierno, de Indira Vizcaíno Silva, nos respalde todo lo que el otro gobierno no hizo”.

Foto: Pedro Zamora

Este domingo, la Red develó una placa como acto simbólico de apropiación de la recién nombrada Plaza de las y los desaparecidos, en un espacio del parque de la Piedra Lisa que antes era la Rotonda de colimenses ilustres, construido hace una década y jamás utilizado para tal fin.

La placa señala lo siguiente: “Por nuestros desaparecidos: Por cada persona desaparecida, habremos cientos buscando. Hasta que no haya una desaparición más. Hasta que regresen a casa. Nuestro amor es más fuerte que la desesperación. No pararemos hasta encontrarles”.

Además del colectivo de familiares de personas desaparecidas, en el acto participaron integrantes de organizaciones como el colectivo Enlaces Nacionales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Colima, el Frente en Defensa del Maíz y la Coordinadora Socialista Revolucionaria.

También fueron colocadas nuevas lonas con imágenes de personas desaparecidas y en los muros del hemiciclo de la nueva plaza fue pintada con grandes letras la consigna “Justicia: ni un desaparecido más” y fue sembrado un olivo en el centro de la explanada.

Sepúlveda Gómez consideró que se requiere que el gobierno entrante, de Indira Vizcaíno, fortalezca a la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, pues actualmente sólo hay nueve agentes asignados para la búsqueda e investigación de casos en los diez municipios del estado, donde el total de personas desaparecidas asciende a más de 1,700.

Así también, “necesitamos que se pongan las pilas en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, porque faltan asesores jurídicos y psicólogos, no ha sido suficiente el apoyo; pero hemos recibido respaldo de personas por fuera, que han mostrado empatía con nuestra lucha y con nuestro caminar”.

Un aspecto fundamental por el que ha luchado la Red Desaparecidos en Colima, dijo su presidenta, es por el cambio de titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, porque la actual, Rosa Evelia Pérez Valdivia, “no ha hecho su trabajo, tiene más de un año sin atender nuestras llamadas ni apoyarnos como es su responsabilidad, porque se molestó precisamente por las críticas que hemos hecho a su desempeño”.

Se quejó de que la funcionaria en lugar de cumplir con su trabajo presentó una denuncia y tramitó órdenes de restricción contra las dirigentes de la Red, Eva Verduzco de la Cruz, Blanca Estela Ramírez Hernández y ella, “sólo porque le pedíamos que cumpliera sus obligaciones; ¿cómo una persona que trabaja para las víctimas nos viene a victimar más? Yo creo que ella nunca ha tenido empatía con las funciones que debería cumplir”.

Además, Sepúlveda Gómez indicó que no saben qué uso se ha dado a cuál ha sido el uso que se ha dado a los recursos enviados por la federación para el apoyo de las labores de búsqueda.

Dijo que el gobernador Peralta Sánchez nunca se interesó por resolver la situación, “se le hicieron llamados, se le pidieron audiencias y nunca tuvo tiempo para nosotros; el último secretario general de Gobierno, Rubén Pérez Anguiano, nos dijo que no la iban a quitar del puesto, a menos de que el nuevo gobierno lo decida.

Con la gobernadora electa, Indira Vizcaíno, que este lunes asume el puesto, las integrantes de la Red se entrevistaron cuando se encontraba en campaña.

“Nos dijo que nos iba a apoyar, que iba a ver cómo pasaban las cosas, entonces queremos una nueva reunión con ella, ya como gobernadora, que escuche nuestras peticiones, es mujer, sabemos que a lo mejor nos entiende, aunque yo creo que con mujer o sin mujer nos deberían entender a todos los padres porque no sólo somos madres las que luchamos”.

Sepúlveda dijo que al iniciar el nuevo gobierno la Red presentará una solicitud de audiencia con la gobernadora Indira Vizcaíno, “sabemos que tendrá muchísimo trabajo qué hacer, pero esperamos que nos dé un espacio para tener una pequeña plática con nosotros y que nos escuche”.