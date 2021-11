"Recibo un gobierno quebrado": Indira Vizcaíno al asumir gubernatura de Colima

COLIMA, Col. (apro).- “Recibo un gobierno quebrado, una institución descuidada y una sociedad ofendida y vulnerada”, afirmó la morenista Indira Vizcaíno Silva, luego de rendir protesta este día como la segunda gobernadora en la historia de esta entidad, para el periodo 2021-2027.

Durante su mensaje ofrecido en el Teatro Hidalgo de esta ciudad, declarado por el Congreso como recinto legislativo para esta sesión solemne, Vizcaíno señaló que “Colima no aguanta, Colima no merece y Colima no va a tener un sexenio más de malos gobiernos, indolentes, insensibles, corruptos y alejados de la gente”.

La llegada de Indira Vizcaíno marcó en Colima la alternancia partidista en el gobierno estatal por primera vez en casi nueve décadas, luego de que el 20 de noviembre de 1931 tomó posesión del Ejecutivo Salvador Saucedo, considerado el primer gobernador de la “época revolucionaria” en el estado.

Exdiputada federal y exalcaldesa del municipio de Cuauhtémoc, Vizcaíno celebró que haya llegado “el final de una era política para la entidad”, así como la terminación de “esa manera hipócrita y corrupta de gobernar en la que se llenaban la boca de discursos sobre el pueblo, pero en sus acciones las decisiones las tomaban sólo unos cuantos y pensando siempre en beneficiarse a sí mismos”.

La nueva gobernadora —que en las semanas previas anunció que ordenará una auditoría a la administración de su antecesor, el priista José Ignacio Peralta Sánchez, de quien heredó un adeudo de 11 mil millones de pesos— indicó que “no habrá perdón ni olvido”, pues se revisará el pasado para castigar cualquier irregularidad, pero tampoco habrá “persecución ni la utilización del pasado para evadir nuestras responsabilidades hacia el presente y el futuro”.

Argumentó: “A las y los colimenses no les importa qué tan chueco, hundido o saqueado dejaron el gobierno. Las y los ciudadanos esperan experimentar pronto en su realidad, en su entorno, que las cosas pueden ser distintas, que podemos tener una mejor calidad de vida”.

A la sesión de toma de protesta acudieron como invitados especiales el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, en representación del presidente, Andrés Manuel López Obrador; la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, así como varios gobernadores, senadores y diputados federales.

Vizcaíno, quien asume la gubernatura a los 34 años de edad, hizo un llamado a las fuerzas políticas del estado para dejar de lado intereses personales, políticos o partidistas para priorizar el amor por la entidad y actuar con responsabilidad en beneficio de los colimenses.

Expresó tres compromisos “muy sencillos, pero igualmente profundos: entregaremos una mejor, una mucho mejor Colima que la que hoy recibimos; con honestidad construiremos los cimientos y trazaremos la ruta para que nuestra tierra alcance su máximo potencial, y en este camino cada paso lo daremos juntas y juntos”.

Manifestó también que el objetivo de su gobierno no será realizar obras faraónicas que “por años solo representaron monumentos al ego y la corrupción de los gobernantes”, sino que se enfocará en atender las causas de la desigualdad, combatir la corrupción y hacer un gobierno austero que genere bienestar.

De acuerdo con Indira Vizcaíno, no habrá mejor manera de honrar a las feministas del pasado y del presente que haciendo lo necesario para cambiar las circunstancias que enfrentarán las mujeres, para que vivan una realidad distinta, sin acoso, sin inequidades y sin cuestionamientos a sus capacidades.

“En nombre de todas mis compañeras que hoy tenemos la posibilidad de ostentar una responsabilidad pública desde la cual podemos cambiar las cosas para otras mujeres, les decimos que honraremos su lucha”, subrayó.

Sostuvo que en la etapa que hoy comenzó tendrá una comprometida coordinación con el Gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le reiteró su compromiso con la transformación nacional ya iniciada.

“Trabajaremos muy de cerca con su gobierno en todo lo que convenga a las y los colimenses, no solo porque estoy convencida de que uniendo esfuerzos podremos dar mejores resultados, sino porque tenemos un origen común, porque compartimos la visión de que el principal mal de nuestra tierra es la corrupción, y compartimos también convicciones, ideales, y anhelos de lo que buscamos alcanzar”, dijo.

Se comprometió a administrar de manera responsable y honesta el dinero del pueblo, así como a hacer un gobierno sin privilegios y sin excesos, con respeto a los demás poderes y a los diez ayuntamientos del estado.

Antes de Indira Vizcaíno, la única mujer que había ostentado la titularidad del Poder Ejecutivo de Colima fue la escritora Griselda Álvarez Ponce de León, quien asumió el puesto hace 42 años, el 1 de noviembre de 1979, y se convirtió en la primera mujer en ocupar una gubernatura en México y América Latina.