Félix Salgado Macedonio niega que él gobierne por su hija en Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Félix Salgado Macedonio rechazó las versiones de que no es su hija Evelyn la que gobierna en Guerrero, sino él.

El senador de Morena y excandidato a gobernar Guerrero ha realizado diversos eventos en Guerrero proponiendo acciones de gobierno.

Sin embargo, negó que ejerza el poder sobre su hija Evelyn Salgado, quien lo sustituyó como candidata luego de que el INE cancelara su registro por no haber entregado el informe de gastos de precampaña.

"Ella no es la hija de Félix, Evelyn es la gobernadora de Guerrero’', dijo Salgado en el Senado de la República.

Salgado Macedonio también dijo que pensar que él gobierna Guerrero es denigrar la inteligencia de Evelyn, y destacó que está para respaldarla a ella y a Andrés Manuel López Obrador.

“Es una mujer muy inteligente, ella no lee los discursos, es ella, no hay que restarle méritos a una dama, a una mujer, y no porque sea mi hija’', dijo el morenista.

Sobre la relación con su hija y la gubernatura de Guerrero, aseguró que no le da consejos, porque ella sabe hacer muy bien su trabajo.