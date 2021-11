Lorenzo Córdova habla sobre sus aspiraciones políticas tras dejar el INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, no dijo si tiene aspiraciones políticas, pero sí aclaró que no podría participar en 2024 porque la ley se lo impide.

“Desde ahorita lo digo con mucha claridad: yo estoy en la lógica de terminar mi mandato hasta abril de 2023, por lo cual, afortunadamente, esto legalmente me inhabilita para cualquier aspiración política de cara al 2024”, indicó en entrevista exclusiva con Adela Micha, para Heraldo Televisión.

La ley señala que un consejero electoral no puede aspirar a un cargo público en los dos años posteriores después de su gestión, y la de Córdova Vianello termina en abril de 2023.

En ese sentido, señaló que regresará como investigador “B” de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“La respuesta es clara y contundente: no tengo ninguna aspiración política, y quien me quiera buscar a partir de abril lo va a poder hacer en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es adonde voy a regresar y adonde pertenezco”, aseguró.

¡Qué maravilla pasear hoy por mi querida @UNAM_MX y cargar pilas luego del intenso e histórico diálogo al que fui invitado ayer por @Mx_Diputados para discutir el presupuesto del @INEMexico para 2021! pic.twitter.com/hNVxO8LLe6 — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) November 6, 2021

Respecto a los rumores de que asistió a la boda de Santiago Nieto y la consejera electoral del INE, Carla Humphrey, declaró: “No me invitaron, ambos son muy amigos míos, pero no me invitaron”.

En cuanto a los casi 5 mil millones de pesos que pretenden recortarle al INE en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEP) de 2022, consideró que es un “recorte inédito” y dijo que espera que haya “sensatez” en la Cámara de Diputados.

“La verdad yo quiero pensar que eso sea producto de una intencionalidad política. Que sea consecuencia de alguien que quedó insatisfecho”, indicó.

Mencionó al diputado de Morena Ignacio Mier, a quien acusó de dar “datos falsos”, y recordó los dichos del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, de quien dijo: “No voy a discutir con el presidente de un partido político, pero también miente”.

En cuanto a la posibilidad de renunciar al INE, sostuvo que se mantendrá en el cargo hasta 2023 porque él si cumple con la Constitución.

“No, no, al contrario. La Constitución prohíbe que los consejeros podamos aspirar a una candidatura a los dos años posteriores de haber terminado nuestro mandato. Desde ahorita lo digo con mucha claridad: estoy con la lógica de terminar mi mandato y eso legalmente me inhabilita. La respuesta es clara: no tengo ninguna aspiración política”.