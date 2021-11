Tras 6 meses en prisión, exoneran a médico acusado de robar cilindros de oxígeno

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).– Luego de seis meses de lidiar con un proceso penal tras la fabricación de diversos delitos que le hicieran elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) del Estado de México, el médico Edilberto Méndez Vargas fue liberado de todo cargo, luego de que esa instancia se desistió de la acción penal en su contra tras revisar las pruebas que expuso a su favor.

Edilberto Méndez Vargas y su asistente, Carlos Abarca Guillén, fueron detenidos por agentes de la FGE del Estado de México, que los acusó del asalto a un camión distribuidor de tanques de oxígeno de una empresa privada del centro del país.

El médico chiapaneco tenía pocos días de haber llegado al centro del país para trabajar con pacientes covid-19 en el marco de la pandemia, y para ello había llevado varios tanques de oxígeno que había comprado en Chiapas y Tabasco.

Por más que argumentó y probó con documentos que nada tenía que ver con el delito que le adjudicaban, los agentes de la Fiscalía de Edomex lo remitieron ante un juez de control, quien lo llevó hasta el penal de Barrientos, donde estuvo varios días.

El asalto había ocurrido la madrugada del 15 de enero del 2021, por lo que el médico chiapaneco alegó que en esa fecha él estaba en Villahermosa, Tabasco. Pero por más que argumentó y probó sus dichos, el juez tampoco le aceptó las pruebas y lo consignó, pero luego le dio libertad bajo fianza para que enfrentara su proceso en libertad.

Su padre, el abogado Edilberto Méndez Escobar, emprendió el proceso de defensa de su hijo, documentando que los tanques de oxígeno tenían una procedencia legal, así como que el día que ocurrió el asalto al camión con tanques de oxígeno su hijo estaba en un hotel de Villahermosa, Tabasco.

Fue difícil tener que luchar contra un aparato judicial donde se parte del principio de la culpabilidad y no de la inocencia, dijo el abogado.

Agregó que fue gracias al apoyo mediático en los periódicos y las redes sociales, que funcionarios de la FGE empezaron la revisión del caso y atrajeron la investigación de forma minuciosa.

Derivado de ello, y tras revisar las pruebas expuestas, solicitaron al juez de control el desistimiento de la acción penal en contra del médico chiapaneco, y en agosto pasado se celebró la audiencia judicial donde el juez decretó el sobreseimiento del proceso penal y lo deslindan de los diversos delitos que le habían adjudicado.

El abogado y padre del médico, Edilberto Méndez, dijo que no fue fácil lidiar con este proceso penal desde Tuxtla hasta Toluca, en el Estado de México.

Dijo que funcionarios de la FGE le ofrecieron una disculpa pública y le abrieron las puertas para contrademandar a la propia dependencia para pedir la reparación del daño, pero tras hablarlo con su hijo, acordaron no hacerlo para no tener problemas con los agentes corruptos que lo inculparon de manera injusta, y para no tener que lidiar con un juicio de larga distancia, lo que implicaría un mayor desgaste económico y emocional.

Ahora, el médico Edilberto Méndez Vargas expuso que seguirá ahora trabajando en Chiapas para seguir recuperándose de este proceso traumático que vivió al ser señalado de un delito que no cometió.