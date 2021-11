Muere una bebé por presunta negligencia en hospital de Salina Cruz

OAXACA, Oax. (apro).– Cuauhtémoc Goytia Luisa denunció una presunta negligencia médica por parte del personal del Hospital de Especialidades de Salina Cruz, Oaxaca, que habría provocado la muerte de su hija en el vientre de su madre.

“Yo quisiera que me la devolvieran con vida. Una indemnización no va a resolver el problema, pero sí quiero que no se vuelva a repetir (una negligencia médica) porque es un impacto muy fuerte. No hay razón para explicarlo. La mamá está inconsolable y yo trato de darle aliento y fuerza”, comentó en entrevista telefónica.

Narró que su tragedia inició el lunes alrededor de las 23:00 horas, cuando “llegamos al hospital de especialidades. Mi esposa ingresó con dolores de parto al área de urgencias, en donde fue valorada por la doctora Aracely Jiménez, quien diagnóstico que mi esposa apenas tenía uno de dilatación y (le pidió) que mejor regresara en cinco horas. Ahí la bebé todavía se movía, todo estaba bien”.

Pasadas las cinco horas, regresaron como indicó la doctora: “Volvimos tal y como nos dijeron a las cinco horas, eran ya las cuatro de la mañana de hoy (martes) y mi esposa le comento que se movía poco. Volvió a checar a mi esposa, le insistía que se movía poco y le dijeron que tenía uno y medio de dilatación y que no había problema, que regresáramos a las ocho de la mañana”.

Debido a que los dolores de parte fueron más intensos acudieron a una clínica particular y el doctor Villegas les dijo que “el feto estaba sin movimiento, que estaba muerto”.

Volvieron al Hospital de Especialidades, donde su esposa fue atendida por el ginecólogo en turno Javier Díaz Escobedo, quien les confirmó que la bebé había muerto.

“Mi bebé llegó con movimiento, lista para nacer y acá me la mataron”, sostiene Cuauhtémoc Goytia Luis, porque “el personal médico no quiso atender la labor de parto y el bebé murió en su vientre”.

“No sé qué proceda, si una demanda, si yo llegue a ganar, si el gobierno, empresa o municipio vayan a indemnizar, pero yo no busco esa parte, solo busco evitar que se repitan este tipo de tragedias”.

Por lo pronto, dijo, su esposa “está siendo valorada en el mismo hospital, no sea que vaya presentar un cuadro de infección en su vientre por las horas que estuvo muerto el bebé, aunque sí tengo que comprar algunos medicamentos por mi propia cuenta, porque no los tiene el hospital, estoy tratando de conseguir todo”.

Aunque este pequeña iba a ser su tercer hijo, manifestó que “es un impacto muy fuerte. No hay razón para explicarlo. Uno como papá trata de ser fuerte pero siempre una perdida humana es irreparable, la que está sufriendo más es mi esposa, y yo trato de darle aliento y fuerza”.