Advierten de posible desvío de recursos en Amar a Nuevo León, que coordina Mariana Rodríguez

MONTERREY, N. L., (apro).- La creación de la oficina Amar a Nuevo León, que coordina Mariana Rodríguez, contiene una trampa presupuestal, pues al ser presentada por el gobierno estatal con presupuesto cero, implica que, si utiliza recursos oficiales, la titular puede incurrir en desvío, señaló el legislador Waldo Fernández González.

El morenista dijo que, si bien parece que el gobernador Samuel García y su esposa, actúan de buena fe en la creación de esta unidad técnica, es evidente que están mal asesorados, pues presentan a Amar a Nuevo León como si no fuera a emplear recursos, cuando, en realidad, tiene trabajadores y ocupa oficinas, por lo que esos gastos deben salir de algún lado.

“Claro que hay trampa, pero además se los están llevando (a los esposos) de encuentro, porque, además, el gobernador no iba a palomear ese espacio. Pero es un error gravísimo ponerlo así. Si bien es cierto que hay cargos honorarios en el gobierno, como en el DIF, donde la primera dama tenía puesto honorario, la dependencia tenía presupuesto propio. Lo que veo es acto un de inocencia o muy maquiavélico, eso de ponerle cero pesos a una dependencia”, dijo.

Comentó que, como fue enviado el presupuesto, el desempeño de Rodríguez Cantú será permanentemente irregular, pues no habría un justificante legal para sus erogaciones. Además, los diputados pueden rechazarlo, pues si no tiene presupuesto no tiene fundamento, pues carece de sentido crear burocracia sin recursos, explicó.

“De entrada es mala asesoría financiera y legal que le hacen al gobernador o a su propia esposa puesto que la oficina se anunció en la Ley orgánica y el hecho que le pongan cero pesos va a poner en fragilidad el desempeño de ella en todo momento. Si, por ejemplo, se sube a un vehículo oficial, si está en un evento oficial o tiene teléfono oficial, secretario privado y no aparece en el presupuesto, equivaldría a desvío de recursos”, explicó.

Este lunes los legisladores locales de Nuevo León comenzaron a analizar el proyecto de presupuesto del próximo año, enviado por el Gobierno Estatal, en el que se contempla una erogación de 36 mil 377 millones de pesos, de la administración pública central por gabinete.

Se incluyen, ahí, las ocho unidades administrativas que coordina directamente el gobernador, entre las que está Amar (Proceso 2351), que, en conjunto, suman 326 millones 132 mil pesos, equivalentes, según el desglose, al 0.9% del total de los egresos que tendrá la administración pública estatal en el 2022.

Al señalar que no conocía el antecedente de una oficina presentada sin presupuesto, Fernández González dijo que si todas unidades administrativas dependerán de Amar a Nuevo León, así debería estar especificado, en un solo presupuesto, y no dividido en partes para cada una.

“Creo que quien hizo el presupuesto quiso cubrir las formas políticas, pero se excedió, porque aquí ya caemos en una ingenuidad. Para qué creas una oficina que se llama Amar a Nuevo León si no tiene presupuesto. El escritorio, la computadora, los papeles, parten de costo central del gobierno”.

“Todo eso tiene un costo y está previsto. Es un error y, por certeza legal de la esposa del gobernador, debemos componer la plana y poner ahí algo de presupuesto para no tener problemas, si alguien quiere señalarlos por desvío de recursos”, expuso.