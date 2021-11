Vigilarán que desempeño de Samuel García y su esposa en redes no sea promoción con cargo al erario

MONTERREY,. N. L. (apro).- La diputada local del PAN Nancy Olguín Díaz, señaló que aunque la Ley es ambigua en el aspecto de promoción de políticos en redes sociales, revisará el desempeño, en este aspecto del gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez.

Al señalar que ella votó a favor de la apertura de la recién creada oficina Amar a Nuevo León, que dirige Rodríguez Cantú, dijo que espera que el área proporcione verdaderos resultados y que no haya sido abierta para el realce de ella.

“Cuando presentaron las actividades de esta oficina, traía un enfoque diferente al DIF, ampliando la visión. Les damos el voto de confianza para que resuelvan las necesidades que recibieron en este período y las que les hemos girado con antelación y que les hacemos llegar. No debiera ser (para promoción política). No se autorizó para ese proyecto. El gobernador debe entender la Ley y ser respetuoso de ella”, dijo.

Recordó la visita que hicieron el mandatario de Movimiento Ciudadano y su esposa influencer, el pasado 3 de noviembre al Vaticano (Proceso 2351), donde saludaron al Papa Francisco, como se vio en fotografías que difundió la pareja, un viaje pagado de sus bolsillos, según dijeron.

“Hay que observar esto y pedir cuentas, como cuando se les preguntó con qué recursos se iban, en este caso, a este viaje que para el gobierno del estado no era oficial. Tenemos que ver qué alcance tiene la promoción y quién se la da, si es con recursos y personal del estado”.

“En esa línea de actuación de una figura pública, o representante popular, como es el gobernador, hay que analizar el contexto sobre cómo se publica esto. Sabemos perfectamente, y lo vimos desde la campaña, que la señora Mariana Rodríguez es una figura pública y no de hace un mes. Ya tiene ella un grupo, es influencer desde hace mucho tiempo”, dijo.

La legisladora del Distrito 6, de San Nicolás, mencionó que, en la actualidad, con el uso de las redes sociales, puede haber políticos que buscan difundir su imagen de manera indebida, por lo que es necesario que se vigile el empleo de recursos electrónicos para la difusión de la imagen.

“Hay que vigilar si (el viaje a Roma) se hizo con recurso público, y él ya dijo que fue con gastos no pagados por el Gobierno. Tiene él facultades para salir del país bajo ciertos ordenamientos que la ley nos marca. Muchas veces el tema de promoción con redes sociales, que tenemos todos al alcance, puede hacernos cuestionar si se están promocionando”, dijo Olguín.

Reconoció que es complicado acotar el alcance de las publicaciones en las redes, que son de alcance mundial, pese a que no todo lo que ahí se publica es incorrecto.

“Ellos deben tener cuidado y, nosotros, como vigilantes, ver que no se ejecute. El tema de la difusión, desde mi punto de vista y con el alcance que de por sí las figuras públicas traen, no lo veo como controlarlo, para que no lo hagan. No hay elementos para decirle a ella (Rodríguez) que después de octubre debe desaparecer su n número de seguidores que ya tenía y que difundan lo que realiza. No hay donde encuadrarlo para que no la sigan”, concluyó.