Arranca paro de labores en el Poder Judicial de Yucatán

MÉRIDA, Yuc. (apro).– Pese a la advertencia de que quienes se sumaran a la protesta serían sancionados, trabajadores sindicalizados del Poder Judicial del Estado de Yucatán iniciaron un paro escalonado de labores en reclamo de un aumento salarial que no reciben desde hace dos años.

La protesta irá escalando progresivamente hasta paralizar todas las áreas el próximo 10 de diciembre si sus demandas no son atendidas.

Este miércoles, el paro comenzó en los juzgados familiares y mercantiles con sede en Mérida.

No obstante, el líder del gremio, Renán Marcelino Puc Chi, aseguró que la protesta no afectó la Oficialía de Partes ni el área de atención de pago de pensiones familiares, para no perjudicar a las madres que acuden por el pago de su manutención.