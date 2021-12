En marcha para exigir más presupuesto, líderes de la UdeG tachan de traidor a Alfaro

GUADALAJARA, Jal. (apro).– Alrededor de 20 mil personas –según autoridades universitarias– marcharon de cuatro diferentes puntos de la ciudad rumbo a la Plaza Liberación, frente al Congreso local, para exigir a diputados que se asigne un mayor presupuesto a la Universidad de Guadalajara (UdeG), previo a la aprobación del presupuesto del estado.

El rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva, recalcó que no “vamos a aceptar migajas cuando hay 12 mil 800 millones que se van a repartir extras en este Palacio, (…) queremos el dinero para nuestros hospitales, para la Universidad de Guadalajara”.

Adelantó que, de no tener una respuesta positiva, convocarán a reunir firmas suficientes para presentar una iniciativa popular para que la UdeG tenga un presupuesto “constitucionalmente autónomo”.

Esto implicaría establecer en la Constitución un porcentaje sobre los recursos estatales, “para no depender de los vaivenes de estos gobernadores que no entienden nada, que no saben el valor de la educación”, señaló.

En el mitin, al que según el gobierno apenas asistieron 7 mil personas, también hablaron el dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) Javier Armenta; el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la UdeG, José de Jesús Becerra, y el líder del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara, José de Jesús Hernández.

El dirigente de la FEU consideró al gobernador, Enrique Alfaro, como un malagradecido, puesto que la casa de estudios apoyo a su gobierno para hacer frente a la pandemia, e indicó que acamparían en la Plaza Liberación a manera de protesta.

Becerra llamó traidor a Enrique Alfaro, y acusó a su gobierno de intento de extorsión, puesto que un diputado de su partido propuso dar los 140 millones de pesos retenidos a la UdeG a cambio de apoyar el pacto fiscal.

En tanto, Hernández se quejó de que la Secretaría de Salud manejará en la partida mil –que corresponde a servicios personales– un presupuesto de 3 mil 600 millones de pesos, mientras que los hospitales Civiles solo tendrán 215 millones.