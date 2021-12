Diputados aprueban Ley de Amnistía en Quintana Roo

CHETUMAL, Q. Roo. (apro).- El Congreso local aprobó hoy la Ley de Amnistía para el estado, con la que se busca dar una oportunidad a aquellas personas que no tuvieron un debido proceso, no se les respetaron sus derechos humanos o no tuvieron una defensa adecuada.



Y, así, Quintana Roo se convirtió en la quinta entidad federativa que contará con una ley de este tipo.

La nueva normativa establece las bases para decretar amnistía en favor de aquellas personas contra quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del estado, siempre que no sean reincidentes en el delito por el que están siendo indiciadas, imputadas o sentenciadas.

En tribuna, el diputado Edgar Gasca Arceo, secretario de la Comisión de Justicia, argumentó que dicha ley representa un acto de justicia social y una nueva oportunidad de rehacer vidas para todas aquellas y aquellos quintanarroenses que fueron detenidos injustamente, o que no tuvieron acceso a un proceso justo ni se les respetaron sus derechos humanos.

Beneficiará a mujeres a las que se les prohibió su derecho a decidir, a personas del campo que luchan por sus tierras y sus recursos naturales, o por sus usos y costumbres; a personas indígenas y cualquier otra perteneciente a grupos vulnerables e históricamente discriminados que fueron amenazados, obligados o que no tuvieron acceso a una defensa digna.

“Así como a aquellas mujeres y personas adultas mayores que se vieron en la necesidad de defenderse de sus agresores para poder salvar su vida o la de sus seres queridos, entre otros casos, que representan un acto de justicia en favor de los desprotegidos y de los que no representan riesgo para la sociedad”, añadió.