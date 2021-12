Tras dos meses en el cargo, sustituyen a titular de dirección de seguridad pública en Mexicali

MEXICALI, BC. (apro).–A dos meses y medio de haber asumido el cargo como presidenta municipal de Mexicali y donde la presencia de grupos criminales ha incrementado en el llamado Valle de Mexicali, Norma Bustamante sustituyó al titular de la dirección de seguridad pública.

Por unanimidad, el Cabildo aprobó la sustitución del abogado Joel Hidalgo Dueñez por Pedro Ariel Mendívil García, en la dirección de Seguridad Municipal.

Hidalgo Dueñez duró en el cargo dos meses y medio, mientras que Ariel Mendívil García se venía desempeñando desde hace dos años como fiscal regional de la Fiscalía General del Estado.

Debido a una disputa del territorio entre dos facciones del cartel de Sinaloa, la zona rural de Mexicali vive niveles de inseguridad nunca antes visto, entre ellos levantones, secuestros, cobro de piso, incremento en el narcomenudeo, robos en casa habitación y narcomenudeo.

En la zona del Valle de Mexicali, propicia para el uso de pistas clandestina para el aterrizaje de avionetas utilizadas por el crimen organizado, los índices de violencia se han elevado en los últimos años, por ejemplo, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el mes de octubre se han presentado 8 mil 80 casos de narcomenudeo.

Y por lo que se refiere homicidios dolosos, hasta octubre había 186 casos y estos aumentaron al día de hoy a 233 casos.

Antes de dar el respaldo al exfiscal regional de Mexicali, el cabildo expresó que “los delincuentes deben de entender que no se les va a permitir actuando”

Los regidores demandaron mayor trabajo de inteligencia y coordinado entre los tres niveles de gobierno, municipal-estatal y federal.

El mayor problema que enfrentar la ciudad es la inseguridad, coincidieron en manifestar los regidores, “vamos a confiar en la propuesta que hoy nos pone a consideración la presidenta Norma Bustamante, usted tiene experiencia y capacidad, pero también vamos a esperar resultado inmediatos porque así lo pide la sociedad. ¡queremos resultados!”, exigieron los regidores del 24 Ayuntamiento.

Hace poco más de dos meses que llegó este Ayuntamiento y hoy hay un cambio de timón en un área prioritaria, “se le va a poner un nivel de exigencia porque los ciudadanos ven que los delitos van al alza y la forma de cuantificar los delitos es a través de las denuncias que se hacen mediante la fiscalía y de ahí proviene (Mendívil), por eso es necesario que dotemos a la capital de instituciones sólidas, los datos son 233 homicidios dolosos este año y mil 229 robos a casa habitación, hay que darle reversa a esos datos, es un reto y es un reclamo ciudadano.

“En el Valle de Mexicali a diario hay asesinatos, vemos como en zonas hay temor de salir después de cierta hora”, comentaron los regidores y es que a partir de que entra la noche, los habitantes del valle han decidido resguardarse, algunos por decisión personal, otros por advertencia de los mismos grupos criminales.

“Nos preocupa la percepción de la ciudadanía pero también de los criminales. Si ellos saben que no hay un alto a la inseguridad, a las fechorías que comenten, pues no importa qué tanto trabajemos o lo que haga usted, si se sigue percibiendo la inseguridad no vamos a avanzar y esperamos el plan de trabajo”, advirtieron los regidores.