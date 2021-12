Sujetos armados calman a dos estadunidenses en pánico (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El surrealismo mexicano se hizo viral con un video donde se ve a hombres armados consolar a dos turistas estadunidenses que lloraban y suplicaban por sus vidas.

El video dura 5:21 minutos y está fechado el 21 de febrero de 2020, aunque se compartió apenas este jueves, fue grabado por la cámara de la camioneta en la que viajaban los dos turistas.

Aparentemente, ambos se perdieron en un camino del poblado Isidro Cortes Rueda, de Tabasco, y fueron alcanzados por una camioneta blanca que les marcó el alto.

“¡Jesus, Jesus, go, go, go, go!”, dijo el copiloto al piloto, pero era tarde, ya estaban en su ventana los hombres armados. El piloto, muy asustado, levanta los brazos diciéndoles: “No, no, no, no, please, please, please, please”, mientras su compañero, asustado, comenzó a llorar.

De pronto se escucha a uno de los hombres armados decir: “Es gringo”, y otro les pregunta si están perdidos “o ¿qué pedo?”. Los estadunidenses se asustan tanto que palidecen, comienzan a llorar, el conductor se agarró el pecho, y pedían que no los mataran, mientras uno de los sujetos armados les dijo a los turistas que no había ningún problema y les pedía que se calmaran.

Los hombres armados les preguntan a dónde van, y el conductor miraba su celular, mientras les pedía que por favor no les hicieran daño; en tanto, a su compañero le empezó a dar un ataque de ansiedad, pero su acompañante le tocó el pecho, mientras le decía: “It’s Ok, It’s Ok”.

“Please, don’t kill us”, suplicó el copiloto con la voz entrecortada. Y el hombre armado le repitió: “No problem, no problema”. Les preguntan a dónde iban y se dan cuenta que están perdidos, mientras el extranjero se repite a sí mismo: “¡Oh my god! ¡Oh my god!” y les repitió: “Please, please, por favor” y los hombres armados le tocaban la espalda para calmarlos. “No, no, no pasa nada”.

Más tranquilo, el copiloto les comentó en el poco español que habla que iban a ver a su mamá. “No problem. No pasa nada”, les señaló, mientras los sujetos armados le daban palmadas en la espalda y entre risas le aseguraron que no pasaba nada. Uno expresó: “¡Tranquilo, güero!”

Los extranjeros comenzaron a tranquilizarse, mientras un sujeto armado que tenía la mano sobre la espalda de uno de ellos le preguntó: “What’s your name?” Luego le da la mano al copiloto, completamente calmado. “Please, don’t kill us”, repitió el conductor y el sujeto armado le respondió: “No problem. I will go in Las Vegas, Nevada. Cuatro días”.

Entrados en confianza, el copiloto le dijo a uno de ellos que revisaba su cámara o el celular, que solo tenía fotografías de aves y luego le preguntó: “Do you have a baby?” y asintió. “We are scare”, le comentó el conductor cada vez que se asomaba por la ventana y veía al comando armado que los siguió tranquilizando: “No pasa nada. Nada”, y los extranjeros asintieron con un “ok”.

Luego les recomiendan que no se metan por el otro terreno “porque matan”, y le da un abrazo al extranjero, mientras el hombre armado le repetía: “No problem, no problem” y el copiloto, agradeció: “Thank you, bye”.

Después de inhalar y exhalar para seguir calmado, el piloto le preguntó: “Can we go”, pero no puede conducir, por lo que le dicen que se baje para tranquilizarse, pues no les harán nada, mientras otro ve la cámara de televisión y le pidió al copiloto que la apague, lo cual él hizo, mientras decía: “No más, no más”.