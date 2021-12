Enrique Alfaro: Jalisco no es parte de la Conago ni lo será, ya agotó su vida útil

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El gobernador Enrique Alfaro precisó que no faltó a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) por estar de vacaciones, sino que no asistió debido a Jalisco ya no pertenece a dicha agrupación.

“Aclarar que Jalisco, no es parte de la Conago, ni lo será, la Conago ya agotó su vida útil. Jalisco será un estado, en donde su gobernador esté presente en las reuniones a las que nos convoque el presidente de México”, dijo Alfaro.

Añadió que “tan no somos parte de la Conago que no vamos a pagar las cuotas que son parte de la obligación que tienen los miembros de esta organización”.

El mandatario jalisciense dijo que el modelo de la Conago está “agotado” y espera que se construya un nuevo modelo.

El pasado 16 de diciembre, se llevó a cabo la reunión de la Conago en Villahermosa, Tabasco a donde acudieron los gobernantes de los 31 estados, incluyendo los que pertenecen a la Alianza Federalista.