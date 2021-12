AMLO rechaza opinar sobre disputa por candidatura de Morena en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó fijar una postura sobre el conflicto interno en el partido Morena por la candidatura a la gubernatura de Morena, que se le otorgó al senador Salomón Jara, decisión que fue impugnada por su homóloga, la cantante Susana Harp.

“Ya expliqué que no opino sobre estos asuntos, no me voy a contradecir. Sólo apuntar que yo respeto lo que deciden los partidos, lo que deciden los órganos de dirección de los partidos y el método que escogen para elegir a sus candidatos”, indicó.

En la conferencia mañanera, rechazó opinar sobre la inconformidad de la senadora Susana Harp y dijo que el gobierno federal seguirá apoyando al pueblo de Oaxaca, independientemente de quién sea el gobernador o candidato.

“Lo segundo es que, sea quien sea el candidato y el gobernador, quién sea, nosotros vamos a seguir apoyando al pueblo de Oaxaca, cada vez más incluso, porque es un pueblo, siempre lo he dicho, extraordinario, excepcional, es uno de los pueblos con más cultura en el mundo”, dijo y remató:

“Y no depende necesariamente de las autoridades, y me incluyo, no depende de nosotros, depende fundamentalmente del pueblo y de sus culturas”, advirtió AMLO.