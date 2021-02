Miss Oaxaca, "víctima de un delito fabricado", denuncia su madre

XALAPA, Ver. (apro).– María del Carmen Romero Gómez, madre de Miss Oaxaca, Laura Mojica Romero, quien fue vinculada a proceso en la cárcel de Pacho Viejo acusada de secuestro agravado junto con otros siete imputados, asegura que su hija es “víctima de un delito fabricado en Veracruz”.

“De los detenidos no reconozco a nadie. Yo nunca les vi su cara, quiero enfatizar que se le haga justicia a mi hija, en el estado de Veracruz no hay justicia, ella no debe nada, es inocente, se han desahogado todas las pruebas contundentes que han pedido”, expuso la mamá de Laura Mojica.

Romero Gómez habló para los micrófonos de “El Piñero, periodismo y debate”, un medio popular en la Cuenca del Papaloapan en Veracruz y Oaxaca, donde asegura que su hija ya cumplió un mes detenida, pero por razones que ignora, apenas fue “boletinada” el fin de semana por la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Veracruz.

Entrevistada por Carlos Abad, Carmen Romero refiere que su hija fue detenida el 15 de enero en la carretera Amozoc, Perote, cuando se dirigía a Querétaro a modelar.

Viajaba con dos mujeres y dos hombres más cuando fueron interceptados en la camioneta que viajaban por elementos de la Policía Ministerial.

“Es un problema que no asimilamos, porque nosotros nunca nos hemos visto envueltos en caso como estos, mi hija menos, pienso que a ella le fabricaron ese problema, porque mi hija nunca ha andado en esas cosas”, insiste María del Carmen Romero.

La madre insiste que los abogados de Laura Mojica ya presentaron ante la Fiscalía y ante un juez conversaciones de su teléfono celular donde ha estado, pues también tiene residencia en Boca del Río, Veracruz, y que no hay forma de hilarla con un secuestro ocurrido en la capital del estado.

Sin embargo, acusa que el gobierno de Veracruz y Fiscalía han omitido información concreta.

“No sé por qué le inventan cosas, se han presentado todas las pruebas y se van a conseguir más pruebas. El número de carpeta no lo sé, pero en lo que respecta a Laura solo hay como 6 hojitas, parece ser que es un masculino (el secuestrado rescatado y víctima), pero tengo entendido que esa persona ya no vive en Xalapa, entonces ¿cómo la acusan sin estar presente la víctima?”

El fin de semana, Laura Mojica, Miss Oaxaca en el 2018, tercer lugar de Miss México en el 2019, participante de Miss Mundo y Reina Internacional del Café en el 2020, fue presentada por la Fiscalía de Veracruz como una de las ocho integrantes de una banda de secuestradores que operaba en Huatusco y la región.

Los otros detenidos fueron la exregidora y exservidora pública de la Tesorería de Tomatlán, María del Rosario “N”, dos hijos de María, Jossiel y Cesar Enrique Escobar; con los empresarios, Diego y Ana Martha, dueños del antro-bar “Crown” ubicado en Huatusco, del expolicía de Tomatlán, Raúl “N” y del ciudadano, Luis Antonio “N”.

El boletín girado por la institución presumía de la vinculación a proceso de una exreina de belleza.

María del Carmen Romero asegura que, desde Pacho Viejo, su hija se “deprime” por los comentarios que ve en la televisión del penal: “Yo solo le digo que Dios habla, por los que callan”. Laura Mojica se encuentra recluida en Pacho Viejo junto con medio centenar de mujeres, quienes están aisladas de la población masculina.

En la entrevista, Carmen Romero le pide al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, “hacer justicia”. Visiblemente ofuscada, Romero hace énfasis en que su familia también reprueba cualquier actividad delictiva, al igual que el secuestro.

“La injusticia que están cometiendo con mi hija a mí me hace sentir miedo, ya que mi hija fue víctima de un delito fabricado, es una mujer oaxaqueña-veracruzana que se ha dedicado en estos años a poner mente y corazón en el nombre de su estado, con el cual participó a nivel nacional e internacional. Quisiera que se limpie el nombre de mi hija, porque es inocente”.

La madre de Laura Mojica soslaya que su hija no sabía “con quien se juntaba”, pues ni conoce a la persona que fue secuestrada y por lo cual le fue fincado el delito, ni tampoco conoce Huatusco, la región donde operaba la célula delictiva a la que se le ha imputado dicho delito.

Ayer, el gobernador Cuitláhuac García expuso que la detención de la célula delictiva fue una colaboración de la Fiscalía de Veracruz con fiscalía de otros estados e incluso de la Fiscalía General de la República (FGR). El mandatario no quiso precisar, apelando a la secrecía de la investigación, de cuantos secuestros y en que entidades se les podría fincar responsabilidades.

“Las fiscalías de los estados tienen convenio de actuación. Cuando los delincuentes cometen delitos en otros estados y vienen a refugiarse en otro. Eso ya no va a ser posible aquí en Veracruz. En ese caso, hubo colaboración de las fiscalías y de la FGR (…) se logró por fortuna la detención de estos presuntos responsables; yo no puedo señalar nada más así. Hay que presumir la inocencia, la detención es un inicio del proceso judicial. La sentencia dirá finalmente dirá si eran culpables o no y eso lo decidirá el Poder Judicial”.