Salgado Macedonio comparece ante CNHJ de Morena por dos acusaciones de violación sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de solicitar su registro como candidato a gobernador ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCEG), Félix Salgado Macedonio compareció ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena sobre dos acusaciones de violación sexual en su contra.

Pese a que no especificó el lugar donde se celebró la comparencia, a la que no asistió Patricia Olamendi, abogada de la supuesta víctima, Basilia Castañeda, la CNHJ emitió un comunicado para confirmar la presentación de Salgado Macedonio, pero no por el caso de esta mujer, sino por el “procedimiento de oficio” que presentó Zazil Carreras, integrante de ese mismo órgano de Morena, por “supuestos actos de violencia de género”.

Así, el virtual candidato de Morena a gobernador de Guerrero enfrenta dos procesos, el de oficio con el folio CNHJ-GRO-014 y el otro iniciado por la denuncia de Basilia Castañeda, marcado con el folio CNHJ-GRO-029, ambos sobre abuso sexual.

Ayer compareció Castañeda ante la CNHJ de Morena y sus declaraciones fueron presentadas como una “prueba testimonial”, según informó ese organismo partidario:

“La ciudadana Basilia ‘N’ acudió en calidad de testigo ofrecida por esta Comisión, presentándose el 15 de febrero del año en curso (...) Por su parte, el acusado acudió a desahogar prueba confesional a su cargo, de manera presencial, el 16 de febrero”.

Aunque la Comisión informó a la demandante y al demandado que podían estar presentes en las dos audiencias realizadas, esto no se materializó en los dos casos.

La CNHJ no informó dónde se celebró la comparecencia de Salgado Macedonio, quien más tarde se reunió con mujeres simpatizantes en el Monumento a la Revolución, que lo vitorearon, sin convocar a los medios de comunicación.

Se prevé que la CNHJ de Morena emita su dictamen antes de dos semanas, cuya máxima sanción es suspender los derechos a Salgado Macedonio, lo que implicaría que no podría ser candidato a gobernador por ese partido político.