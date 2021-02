Con bloqueo, pobladores exigen liberar a un joven con discapacidad que hirió a uno de sus agresores

OAXACA, Oax. (apro).- Con los hashtag #JusticiaParaUlises, #TodosSomoUlises y #LibertadParaUlises, diversos sectores de la sociedad condenaron la detención violenta de José Ulises Cárdenas Ibáñez, un joven de 20 años con discapacidad mental, quien se defendió de un grupo de facinerosos que le hacía bullying e intentó robarle una vaca.

La detención de Ulises generó indignación en el pueblo de Esquipulas, que se trasladó a las redes sociales para denunciar la arbitrariedad de la policía municipal de Xoxocotlán y la celeridad con que actuó la Fiscalía General para castigar a un joven con discapacidad que sólo se defendió de los vándalos que pretendían robarle su ganado.

De acuerdo con versiones de la comunidad, Ulises es un joven conocido y apreciado que se dedica a pastorear sus animales y, debido a su discapacidad mental, muy seguido es víctima de bullying.

En la agencia Zona Roja resaltaron que una de las más recientes agresiones fue de “un grupo de “cholos” que lo insultaron, lo golpearon y le prendieron fuego a su overol y su gorra, sin que Ulises respondiera; sin embargo, en la última agresión, a manos de otro joven identificado como Edwin Emiliano, no aguantó más y respondió en defensa propia con machete en mano, hiriendo a su agresor, quien ahora pide tres millones de pesos como reparación del daño”.

En respuesta, habitantes de Esquipulas realizaron un bloqueo carretero para exigir la liberación del joven y advirtieron: “esperamos recibir pronta atención y solución a dicha injusticia, de lo contrario, de manera pacífica marcharemos y tomaremos las estancias correspondientes hasta ver solución al caso”.

Cuestionaron que en Oaxaca ha habido masacres de hasta 14 ejecutados y la autoridad no actúa, y ahora se ensañan con Ulises al detenerlo de manera violenta e internarlo en el penal de Tanivet.

Desde el Congreso local, los diputados pidieron al fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez, que dictamine la inmediata libertad de Ulises y, en caso de que ya haya sido puesto a disposición del juez, ordene al Ministerio Público desistirse de la acción penal.

En tanto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició una investigación ante las posibles violaciones a los derechos humanos cometidos contra el joven con discapacidad, detenido después de un altercado en Esquipulas, Santa Cruz Xoxocotlán.

De igual forma, inició el expediente DDHPO/CA/059/(01)/OAX/2021, dentro del cual solicitó al Tribunal Superior de Justicia del Estado, como medida cautelar, la adopción de ajustes razonables para que se realice un proceso diferenciado tomando en cuenta la condición de discapacidad del joven.

A la Fiscalía General del estado le pidió un informe acerca de los ajustes razonables realizados para la vinculación a proceso, y que investigue la posible existencia del delito de abigeato cometido en perjuicio de la persona acusada.

Y, para lavar su nombre, el presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, el perredista Alejandro López Jarquín, ofreció asesoría jurídica.

“Ante la situación jurídica del joven José Ulises Cárdenas Ibáñez, vecino de nuestro municipio quien se encuentra sujeto a proceso acusado de lesiones calificadas, hemos contactado con lo familiares a quienes brindaremos toda la asesoría jurídica y en su caso exigir la garantía para su libertad”, escribió en redes sociales.

Con 27 votos, este miércoles se aprobó en el Congreso local un punto de acuerdo presentado por la diputada de Morena Magaly López, quien narró que ayer, “habitantes de Xoxo realizaron un bloqueo a la altura de Esquipulas por la liberación de José Ulises Cárdenas Ibáñez, joven de 20 años, detenido tras lesionar a un delincuente que pretendía robarle una vaca que pastoreaba. Según el dicho de algunas, el ladrón que goza de liberad ahora exige tres millones de pesos”.

“Ulises es un pastor y campesino de los pocos que quedan en Xoxo. Es huérfano. Desde niño ha sido cuidado por la comunidad, pues padece de discapacidad mental. La comunidad lo protege, pero siempre hay quien abusa de su condición. La semana pasada, mientras pastoreaba, dos jóvenes le robaron un chivo, ahora lo molestaron y quisieron robarle una vaca.

“Ulises se defendió con su machete y uno de los agresores resultó herido y perdió un dedo. La policía se llevó Ulises. La comunidad se unió para defenderlo, porque Ulises es incapaz de actuar con dolo. Hay suficientes testigos de la agresión y que Ulises actuó en legítima defensa”, añadió la legisladora.

Y más: “Ni siquiera se puede alegar exceso porque los agresores lo superaban en número y lo superaban en capacidades. Además, Ulises es inimputable, según el artículo 14 apartado C del Código Penal”.

A su vez, la Defensoría adelantó que observará que la Fiscalía garantice los derechos del joven a partir de su condición de discapacidad intelectual, y tome en cuenta los hechos y sus propias circunstancias, en particular el derecho a la legítima defensa que pudiera aplicarse en este caso, para no incurrir o propiciar una injerencia del Estado que no encuentre justificación en el ámbito de los derechos humanos.