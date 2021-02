NL: Desmantelan clínica que aplicaba supuestas vacunas anti covid por 11 mil pesos

MONTERREY, N.L. (apro). Seis personas enfrentan cargos federales tras ser detenidas en el interior de una clínica del municipio conurbado de San Nicolás, donde aplicaban supuestas vacunas anticovid a un costo de 11 mil 100 pesos por una primera dosis, informó el secretario de Salud del estado, Manuel de la O Cavazos.

Al informar sobre el operativo efectuado esta mañana en la Clínica Spine, el funcionario estatal dijo que la investigación busca determinar si las sustancias suministradas a los pacientes, aparentemente del laboratorio Pfizer, son de un lote robado en México, si son importadas ilegalmente o si se trata de un líquido inservible que fraudulentamente fue hecho pasar como efectivo.

Comentó que las indagatorias llevaron hasta el fraccionamiento Las Misiones, en el vecino municipio de Santiago, donde unas 80 personas ya habían recibido una de estas dosis, sin que se tenga la certeza de que realmente se encuentran protegidos, pues pudieron haber recibido agua sin saberlo.

Explicó que la investigación inició por denuncias anónimas que indicaban que algunas personas habían recibido ofertas de la vacuna por hasta 25 mil pesos, en unos casos, y 15 mil pesos en otros.

En el operativo de hoy, efectuado en la clínica ubicada en calle Ramón López Velarde de la colonia Anáhuac, en San Nicolás, participaron elementos de la policía estatal Fuerza Civil y de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, a cargo del doctor Carlos Elizondo, presente en la conferencia de prensa en la que estuvo De la O.

En el interior había personas que hacían fila tras haber depositado en una cuenta, mediante transferencia electrónica, la cantidad señalada, pero los arrestados fueron médicos y encargados del centro especializado.

Las sustancias no se encontraban en una red de frío adecuada, por lo que los clientes, además de haber perdido su dinero, pudieron recibir un inmunológico que probablemente les afectará.

De la O explicó que todas las vacunas llegan a Nuevo León vía aérea a la Base Militar 14, en Apodaca, y trasladadas al Hospital Militar en Monterrey, donde son almacenadas y distribuidas en la entidad.

Por eso, dijo, la investigación irá a la raíz de esta mafia clandestina de distribución, pues le interesa conocer de dónde han surgido estos productos que pueden provocar un daño público mayor, ya que las personas están expuestas a contagiarse e infectar a otras sin saberlo, pensando que ya están vacunadas.

“Que se vendan en Nuevo León es algo muy grave y me preocupa enormemente, porque no sé si a las personas les ponen agua o alguna solución que les pueda dañar la salud, pues puede ser de Pfizer, pero ya perdió la conservación y el paciente puede tener una reacción adversa severa, ya que pueden convulsionar o tener encefalomielitis, pues no saben lo que les ponen”, precisó el secretario de Salud estatal.

Asimismo, explicó que hasta ahora las únicas vacunas aprobadas para ser aplicadas en México son las de AstraZeneca y Pfizer, ya disponibles, así como CanSinoBIO, Suptnik V y Sinovac, que aún no llegan al país.

Finalmente señaló que el fomento del comercio clandestino de biológicos es ocasionado por la misma escasez, “pues las personas adineradas, por motivos de supervivencia, utilizan su poder económico para buscar protección por su cuenta, ya sea de esta manera o con viajes al extranjero donde pueden recibir la dosis”.