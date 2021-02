Investigarán a político de Puebla por fotos donde besa a su hija

PUEBLA, Pue. (apro).– El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que la Procuraduría de la Defensa del Menor del Sistema Estatal DIF presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía estatal para que investigue al político Elías Medel Galindo por las fotos que publicó en sus redes sociales en las que besa a su hija en la boca y aparece con ella en la cama.

El mandatario dijo que se busca deslindar si las fotografías, que se hicieron virales esta semana, tienen algún contenido inadecuado o si son evidencia de que la menor está en riesgo de abuso.

Noticias Relacionadas Movimiento Ciudadano retira apoyo a precandidato a diputado acusado de pedofilia

En las fotografías divulgadas por el propio Medel Galindo en su cuenta personal de Facebook, se podía ver al exaspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano para diputado por el distrito de San Martín Texmelucan, besando en diversas circunstancias a su hija en la boca; además, cuando ambos están en la cama se puede observar que tienen al menos el torso desnudo.

Las fotografías publicadas por Elías Medel Galindo. Foto: Facebook

Luego de que las fotos fueron divulgadas en redes sociales con la acusación de que Medel Galindo era pedófilo, el partido Movimiento Ciudadano descartó la posibilidad de postularlo como candidato para los comicios de este año.

Barbosa mencionó que los señalamientos hechos contra el aspirante a diputado serán investigados por la denuncia presentada por el Sistema Estatal DIF.

“Al parecer tiene indicios de cosas inadecuadas, pero no voy a manifestarme en ese sentido porque no me corresponde a mí, le corresponde a la Fiscalía General del Estado y a la propia Procuraduría de Defensa del Menor”, comentó el mandatario.