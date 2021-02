No tengo experiencia política ni mañas: Lupita Jones, perfilada por el PAN para BC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lupita Jones, la exmiss Universo mexicana, sopesa aún la oferta que le hizo el PAN para postularse como candidata a la gubernatura de Baja California por la alianza "Va por Baja California" integrada por los partidos Acción Nacional, PRI y PRD.

En un videomensaje de cuatro minutos de duración, la empresaria que recientemente fue acusada por exconcursantes de belleza de violencia simbólica y extorsión confiesa que continúa evaluando la posibilidad de incursionar en la vida política del Estado.

Esta no es, dice, una decisión que se deba tomar de manera improvisada. “Por eso me he puesto a reflexionar sobre mi estado y que podría hacer yo si tuviera esa responsabilidad”.

Frente a la cámara, reconoce que nunca ha participado en la administración pública ni en la política, pero afirma que gracias a ello no ha adquirido las “mañas” de quienes han participado en esta actividad.

“Es cierto que no tengo experiencia de gobierno, pero también no tengo las mañas de los que han tenido un cargo público”, subraya.

Además, afirma que no milita en ningún partido político y que ello le abre la posibilidad de tener intercomunicación con todos los sectores sociales en busca llegar a acuerdos y hacer equipo.

“Baja California se merece un gobierno a la altura de su gente, su historia, cultura, industria, de sus mujeres y hombres, Baja California necesita un gobierno de unidad, que nos ayude a levantarnos de la pandemia y que nos permita llevar a nuestro Estado a la vanguardia de México”, dijo la empresaria mexicalense.

Asimismo, hizo alusión a los cambios positivos protagonizados por la entidad, como la alternancia de viejo régimen priista hace más de 30 años, la modernización de la industria, la cocina Bajamed, el Rock en Español, la cerveza artesanal, entre otros elementos que -consideró- ponen a la entidad un paso adelante del resto del país.