Difieren audiencia contra presuntos beneficiarios de nómina secreta de César Duarte

CHIHUAHUA, Chih. (apro).– El juez de Control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez difirió la audiencia de formulación de imputación contra la candidata a la gubernatura por Acción Nacional, María Eugenia Campos Galván, y dos exlegisladores más que están acusados de formar parte de la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte Jáquez.

A las 9:00 horas, Campos Galván llegó acompañada por su mamá a los juzgados. La exdiputada María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), acudió con su esposo, el diputado del mismo partido, Alejandro Gloria.

De acuerdo con la causa penal 2128/2020, el delito que se les imputa a los exlegisladores es cohecho, porque presuntamente recibieron dinero del erario del gobierno estatal de manera ilegal por cantidades que van de los 200 a 350 mil pesos mensuales entre 2014 y 2015, como pago de favores políticos que habrían hecho a César Duarte.

Los pagos se hacían a través de la Secretaría de Hacienda y, según la Fiscalía General del Estado, ascienden a más de mil millones de pesos que recibieron para garantizar la aprobación de la cuenta pública de 2014 del gobierno estatal, entre otros favores.

Según un comunicado emitido por la FGE, el modus operandi para el pago de la nómina secreta era la emisión de cheques de la cuenta de gasto corriente de la Secretaría de Hacienda, para entregarlos a dos empresas de valores de la ciudad de Chihuahua, que los convertían en dinero en efectivo o “líquido” y posteriormente regresaban a una bodega de la dependencia estatal.

Sin embargo, la representación social aún no puede exponer las acusaciones ante el juez porque la defensa de Campos Galván, Francisco Molina, solicitó diferir la audiencia porque la FGE no les ha entregado el expediente completo, les falta información contundente para la defensa y aseguró que en el expediente no hay documentos originales.

Asimismo, promovieron otro amparo, 102/2021, que les otorgó la suspensión provisional y aún no se resuelve. Campos Galván pide ante la justicia federal la entrega de la carpeta de investigación certificada y foliada. El juez resolvió que dará una nueva fecha para la audiencia de imputación.

El Ministerio Público, representado por tres agentes y por una funcionaria de la Secretaría de la Función Pública, aseguró que las actuaciones que se han realizado se han hecho conforme a la ley en tiempo y forma, y que la carpeta de investigación contiene los antecedentes, por lo que no es argumento para dilatar la audiencia. Las hojas que integran los 16 tomos son 16 mil hojas y no 27 mil, como lo ha manifestado la defensa de los imputados, señaló el Ministerio Público.

Dieron a conocer que en la audiencia del 26 de enero pasado, se les informó a las partes defensoras que no pueden tener determinada información antes del proceso, según el artículo 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales, e insistieron que la defensa de Campos Galván sí tuvo acceso a la cadena de custodia como lo solicitaron, por lo que en el proceso tendrían oportunidad de defenderse.

El Ministerio Público informó al juez que, de acuerdo con la indicación de la audiencia de prueba ante la jueza Delia Valentina Meléndez, le entregaron las copias certificadas y foliadas de la carpeta de investigación a los defensores de Campos Gaván y de María Ávila Serna, como lo solicitaron.

Aún no hay nueva fecha para la audiencia de formulación de la imputación.