La familia de Mariana asegura que no autorizó su cremación

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La madre y los abogados de Mariana Sánchez Dávalos, la joven pasante de medicina de 24 años hallada muerta el pasado jueves, exigieron hoy que se investigue quién autorizó la cremación de su cuerpo, porque eso impide ahora la exhumación para conocer realmente las posibles lesiones y daños que causaron su deceso.

Lourdes Dávalos Ábrego, madre de Mariana, y su abogado Carlos Hugo Tondopó Hernández, ofrecieron este martes una conferencia de prensa, donde pidieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que indaguen con celeridad e imparcialidad y que no haya “chivos expiatorios”.

La madre de Mariana dijo de nueva cuenta que su hija empezó a ser acosada poco después de haber llegado a esa comunidad en agosto pasado por un compañero de trabajo.

Dijo que su hija le dijo que ese compañero llegaba ebrio de manera recurrente y que forzaba la puerta para acercarse a su cama y acosarla continuamente. Acusó a la directora de la clínica de nunca apoyar a su hija y que, al contrario, encubrió a su acosador.

“A mí nadie me preguntó si la iban a cremar. Yo no firmé nada. Yo no ordené nada para que la cremaran. Vi que había mucha prisa en sacar el ataúd y llevar la carroza a la cremación. La metieron inmediatamente al horno”, dijo la madre de Mariana.

Tondopó Hernández y su socia abogada Monserrat Yuridia Anthor pidieron a la Fiscalía que indague las circunstancias en las que falleció Mariana para determinar si hay responsables de la muerte de Mariana, pero sobre todo que se les lleve ante la justicia.

Pero sobre todo, que no haya “chivos expiatorios” y que se integre conforme a derecho la carpeta de investigación para que no haya vicios que puedan permitir a los presuntos responsables la evasión de la justicia.

Pidió también a la FGE que se cite a declarar a todas y cada una de las personas que tengan o hayan tenido información previa de lo que estaba pasando con Mariana y nada hicieron para ayudarla.

Si bien está claro que la joven de 24 años pidió apoyo a los directivos del centro de salud y de la jurisdicción sanitaria número 6, así como a la oficina responsable de los pasantes en servicio social, quedaba claro que quien debía acompañarlo ante el ministerio público a interponer su denuncia por acoso o abuso sexual era la Secretaría de Salud.

Aclara FGE que nunca recibió denuncia penal por caso Mariana

Es por eso que hoy la FGE aclaró que “después de una minuciosa revisión en todas las Fiscalías de Distrito y de Materia, se confirmó que no existe ninguna denuncia penal por acoso sexual ni violación presentada por la víctima, anterior a los hechos que se investigan”.

En el marco del seguimiento a las investigaciones para esclarecer el hecho donde perdió la vida Mariana “N”, en la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía Contra Homicidio y Feminicidio, informó que ya se tuvo acercamiento con familiares de la víctima, a quienes se les informó el avance de las investigaciones, las cuales se realizan con apego al Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para la Investigación del Delito de Feminicidio en el Estado de Chiapas.

Al respecto, la fiscal contra Homicidio y Feminicidio de la FGE, María Guadalupe Cruz Acuña, dio a conocer que después de una minuciosa revisión en todas las Fiscalías de Distrito y de Materia, se confirmó que no existe ninguna denuncia penal por acoso sexual ni violación, presentada por la víctima anterior a los hechos que se hoy se investigan.

Cruz Acuña añadió que ante el conocimiento de un posible delito sexual se dio vista a la Fiscalía de la Mujer para que inicie las indagatorias correspondientes de manera oficiosa.

Por su parte, la fiscal de Derechos Humanos de la FGE, Fabiola Ivonne Huerta Salvá, informó que se ha ofrecido a familiares de la víctima los servicios de atención psicológica, con la finalidad de darles el acompañamiento de contención emocional que requieren durante el proceso, atendiendo la normativa que rige la debida atención de las víctimas en la entidad.

Desde Nueva Palestina, las autoridades de ese poblado de Ocosingo de 12 mil habitantes, pidieron el esclarecimiento del crimen de Mariana y que se abra el expediente de la denuncia que hizo la doctora Mariana sobre su abusador. “No hacerlo es complicidad de las instituciones”.

Demandaron “castigo a la persona que originó las causas del fallecimiento de la Doctora Mariana, que se castigue también, a las instancias de salud y de la fiscalía que no atendieron la situación de violencia que vivía la doctora Mariana”.

Manifestaron en una misiva su decisión de la colaboración comunitaria que sea necesaria para complementar la investigación y a la familia de la doctora Mariana le manifestaron su solidaridad y apoyo.