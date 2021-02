Familiares de desaparecidos piden transparentar búsqueda en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto. (proceso.com.mx).– Integrantes de 12 colectivos de familiares de personas desaparecidas en Guanajuato y de la sociedad civil que los acompañan pidieron a la Comisión Estatal de Búsqueda que transparente la información sobre las prospecciones que está realizando de enero a la fecha en el estado, así como sobre los hallazgos de restos o cuerpos humanos en este lapso, durante el cual las familias no han sido convocadas a participar en estas actividades por el semáforo rojo derivado de la pandemia de coronavirus.

Los colectivos también urgieron al Congreso del estado a que convoque para la integración del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley estatal de búsqueda de personas, mismo que debió ser instalado en septiembre del año pasado, a los 90 días de la publicación de la ley, que apareció el 6 de junio de 2020.

Recientemente, la Fiscalía general del estado encontró restos humanos que fueron inhumados ilegalmente en un predio en los límites entre Irapuato y Salamanca, y la semana pasada la Comisión realizó tareas de prospección en Barranca de Venaderos en León, una zona de esa ciudad en donde frecuentemente son depositados restos o cuerpos de personas asesinadas.

Pero la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) no ha convocado a las familias de las personas que están desaparecidas o no localizadas en el estado. El comisionado Héctor Alonso Díaz Ezquerra comunicó a los colectivos que la Secretaría de Salud del estado recomendó no incorporarlos a estas tareas mientras permanezca el semáforo rojo epidemiológico, que desde el 26 de diciembre está activo en Guanajuato.

Integrantes de los diversos colectivos han externado su desesperación y la petición a la CEB para que ya se les permita integrarse a la prospección y búsqueda.

El 29 de enero, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer un informe sobre la desaparición de personas y la localización de fosas de inhumación clandestina, en el que destacó la situación de Guanajuato como el segundo estado con un crecimiento exponencial de este delito y los hallazgos, después de Jalisco.

A través de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, los 12 colectivos que están actualmente conformados en Guanajuato con las familias de personas desaparecidas dieron a conocer las dos cartas dirigidas al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Héctor Alonso Díaz Ezquerra, y al Congreso del estado, para solicitar información inmediata sobre la agenda para las tareas de prospección y exploración en puntos identificados del territorio estatal y los motivos por los que no se ha podido incluir a ningún representante de los colectivos.

Le pidieron al comisionado que convoque a una reunión para que informe sobre las prospecciones realizadas recientemente y los resultados, si es que se han encontrado cuerpos o restos humanos “a efecto de no vulnerar los derechos humanos de los familiares a conocer la verdad, participación y coadyuvancia”, entre otros.

Además, solicitaron que el Congreso emita la convocatoria para conformación del Consejo Estatal Ciudadano “respetando los principios del trato preferente y de la participación conjunta” previstos en la ley, hacia los propios colectivos, familias y acompañantes, para que puedan participar en la revisión de criterios y la selección de quienes integren este consejo.