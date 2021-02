ASF reporta anomalías en el gobierno de Jalisco por más de 4 mil 556 mdp

GUADALAJARA, Jal. (apro).- En la fiscalización a la cuenta pública 2019 de Jalisco, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en la tercera entrega anomalías en el gobierno estatal por más de 4 mil 556 millones de pesos.

Destaca las inconsistencias encontradas en el rubro de Participaciones Federales a Entidades Federativas, por 4 mil 503 millones 967 mil pesos, al incumplir “la normativa en materia de servicios personales”.

También se reportaron observaciones en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) por 42 millones 945 mil pesos. De acuerdo con la ASF, el gobierno de Jalisco “no reintegró a la Tesorería de la Federación los recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2019 y realizó pagos improcedentes con los recursos del fondo, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal” por 42 millones 945 mil pesos, "que representa el 0.2% de la muestra auditada”.

Del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, las inconsistencias fueron por 664 mil 800 pesos, ya que se pagó por obra no ejecutada, no aplicar sanciones en dos obras atrasadas, ni penas convencionales en una obra que tenía defectos y vicios ocultos, así como por pagos en exceso de obra.

Del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, las faltas administrativas fueron por 8 millones 723 mil pesos. El estado efectuó pagos con fecha posterior a la terminación del plazo de ejecución establecido en dos proyectos, e hizo reintegro extemporáneo de los recursos.

Los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Zapopan tuvieron observaciones del uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que en conjunto suman 106 millones 928 mil 500 pesos.

En San Pedro Tlaquepaque la observación fue por 24 millones 238 mil pesos, al no entregar documentación que compruebe erogaciones, no sustituir una factura cancelada y no contar con contratos en tres adquisiciones.

El monto de 82 millones 690 mil pesos corresponde al pago y simulación de la contratación de tres obras, la erogación de recursos por trabajos adicionales sin contar con los convenios, así como el pago de 42 obras que fueron contratadas en ejercicios anteriores.

A Zapopan la ASF le encontró “inobservancias” en el otorgamiento del subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los municipios por 1 millón 575 mil pesos, debido a que no entregaron documentación que sustentara el gasto. Al municipio de Guadalajara también le hizo auditoría en este mismo rubro, sin ninguna observación.

Por su parte, la Universidad de Guadalajara tiene que explicar el manejo de 6 mil 147 mil 228 mil pesos que se le entregaron del programa Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales.

La ASF explicó que la casa de estudios debe aclarar los rendimientos financieros generados por dicho monto, “los cuales se transfirieron de la cuenta bancaria receptora en que la Universidad de Guadalajara administró los recursos del U006 a otras cuentas bancarias y de los que no se identificó el destino de los mismos para los fines del subsidio de conformidad con la normativa aplicable”.