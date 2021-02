Declaran culpable a cura abusador de una niña; libraría la cárcel por su avanzada edad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un sacerdote fue declarado formalmente culpable del delito de abuso sexual y violación agravada en agravio de una menor de edad,

Se trata del prelado Aristeo B., quien violentó a la niña de 8 años durante tres años, cuando ésta asistía al cura como monaguilla en la parroquia de Ciudad Juárez, Chihuahua.

A pesar del fallo judicial adverso tras 16 sesiones de juicio oral, Aristeo B. no pisará la cárcel, permanecerá en prisión domiciliaria debido a que lo avanzado de su edad, pues tiene 78 años.

Sin embargo, el 1 de marzo, cuando se dicte sentencia, se definirá si su estatus actual cambiará, como pretende la familia de la víctima.

Y es que la agente del Ministerio Público, Iveth Consuelo Arredondo, había solicitado al juez la revisión de la medida cautelar para que fuera enviado a prisión preventiva debido que solicitará una pena de 80 años y podría evadir la justicia.

Sin embargo, el juez Carlos Jaime Rodríguez García dijo que la ley le permite conservar este beneficio hasta el día de la sentencia

Como parte de la reparación del daño, la familia solicitó cerca de 43 mil pesos para que la niña acuda a terapias psicológicas para superar el trauma.

“Me aleje de mis amigos, de mis sobrinos y de las personas que yo quiero mucho y me puse muy mal… pero si lo he ido superando”, expresó la niña, quien agregó que “lo metan a la cárcel no es suficiente para mí, quiero que esté muerto y ya”.