Junto a sus pares del PAN y PRD, Alejandro Moreno unge a su sobrino como candidato a Campeche

CAMPECHE, Cam., (apro).- Ni la estadía en Campeche del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, cohibió el ímpetu con el que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, personalmente ungió esta noche a su sobrino Christian Castro como candidato de la coalición “VaXCampeche” a la gubernatura.

En el evento, “históricamente nunca antes presenciado en el país”, según las palabras del dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y que reunió también ahí, en el estadio de la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, al líder perredista Jesús Zambrano, la coalición “Va por México” desafió a Morena: “el 6 de junio, ¡no pasará!”.

Y relanzó la campaña que, en 2006, el publicista español Antonio Solá, montó para el expresidente Felipe Calderón: “AMLO es un peligro para México”, como “Morena es una tragedia para México”.

De hecho, esta mañana, el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, coordinador especial del CEN para la campaña del sobrino de Alito, se dejó ver desayunando con Solá en un restaurante junto al mar.

A la misma hora, Santiago Nieto fue captado en el aeropuerto local a su llegada a la ciudad para reunirse con el gobernador Carlos Miguel Aysa González, quien esta noche ya no pudo llegar a la unción de Christian Mishel Castro Bello.

¡Muchas gracias a la militancia campechana del @PRI_Nacional, de @AccionNacional y del @PRDMexico por su respaldo decidido en torno a la victoria que unidos conquistaremos el 6 de junio! ¡Este proyecto es para defender a nuestra tierra, es para alcanzar un mejor futuro! uD83DuDC4AuD83CuDFFCuD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/ct9kZEAQ62 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) February 27, 2021

Pero la presencia del temido funcionario federal no inhibió el plan priista.

Decenas de burócratas estatales con plazas de confianza cumplieron la orden de sus superiores de presentarse con un acompañante a las 4:30 en el estadio, donde se les pasó lista, para acompañar al “sobrino” en su toma de protesta como candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la gubernatura.

Luego del ritual, Jesús Zambrano respondió, a quienes se cuestionan cómo fue posible semejante alianza, que “porque están sucediendo cosas en el país que van en contra de lo que la sociedad mexicana ha construido durante décadas por el bien de la gente, por construir equilibrio de poderes en todos los niveles, por hacer de nuestro país uno donde podamos vivir en paz”.

“Se construyó esta alianza porque hoy todo eso está en peligro, porque llegó al gobierno un partido con un representante que quiere concentrar todo el poder del país en una sola persona y quiere aplastar todo lo que representa diversidad y crítica”, añadió.

Acusó a Morena de no saber gobernar y de no haber cumplido hasta ahora sus promesas, y aseguró que los mexicanos están “sumidos en una tragedia nacional. Vamos a rumbo equivocado nos conducen hacia la catástrofe”.

“Eso platicamos con toda responsabilidad. Es una necesidad nacional que nos juntemos y hagamos eco de lo que nos reclama la sociedad civil”, dijo, y advirtió: “O nos salvamos juntos para salvar al país o nos hundimos para hundir al país y el 6 de junio no hay país”.

Insistió en que Campeche será “la sepultura de Morena” porque la coalición “Va por México” “salvará al país”.

Una necesidad nacional la coalición #VaPorMéxico. Juntas y juntos y en alianza vamos a salvar al país, estamos seguros que le vamos a ganar a #Morena. ¡En Campeche @ChrisCastroB será el triunfador! #VaPorCampeche @PRDMexico #SomosPRD pic.twitter.com/0fsncZwXu9 — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) February 27, 2021

Posteriormente, Marko Cortés sostuvo que México atraviesa “una emergencia nacional”, pues desde que Morena asumió el gobierno federal hoy los mexicanos enfrentan cinco crisis: de salud, económica, de corrupción, de seguridad e institucional.

La de salud, argumentó, porque el gobierno obradorista no supo manejar la pandemia; la económica, porque aumentó la pobreza con el cierre de empresas y la pérdida de empleos; la de corrupción, porque eliminó las licitaciones “públicas y transparentes” y aumentó las adjudicaciones directas.

La de seguridad, porque se disparó la violencia dado que fue “fue un profundo fracaso la política de ‘abrazos, no balazos’”, y la institucional, por el afán de desaparecer las instituciones y programas creados por los gobiernos priistas y panistas.

“Si hoy nos ven aquí, a los amigos del PRI, y hoy me ven aquí, los militantes del PAN, no es por un cálculo partidista; no es para tratar de sacar ventaja política y a ver si podemos sacar algo; estamos aquí porque México está en emergencia”, justificó.

“Y cuando está en emergencia el país nos unimos, nos tomamos de la mano y nos quitamos los colores y decimos va por Campeche, va por México, y con esa convicción democrática, dejamos nuestras batallas históricas a un lado y decimos, querido Christian, cuentas con el apoyo del PAN porque va por Campeche y va por México”, arengó.

En su turno, Moreno Cárdenas, quien además de ser dirigente nacional del PRI, es gobernador con licencia y candidato plurinominal a diputado federal, expresó que esperó este día “para demostrarle a todos que los mexicanos tenemos la capacidad de trabajar juntos y equipo ante todo” y para que se escuchara el mensaje “de un gran candidato que será un gran gobernador”.

Afirmó que la coalición es “potente, sólida” y “defiende los principios, derechos y libertades, las instituciones”, y “siempre va a luchar para que la democracia en nuestro país siga perfeccionándose”.

“Conozco a nuestro candidato desde hace muchos años, viene de abajo, es un hombre comprometido, con vida y trayectoria política propia; en Campeche todos nos conocemos, tiene experiencia, salud, vitalidad, el arrojo y el carácter para presentar la mejor oferta política para dar paso firme de desarrollo y compromiso para mejor calidad de vida”, dijo sobre su sobrino.

Y anticipó: “aquí voy a estar haciendo campaña, aquí vamos a recorrer el estado”, porque Campeche “no merece las ocurrencias, en este estado los campechanos tenemos inteligencia y capacidad, sabemos que Morena es una tragedia para México, una desgracia para este país; Morena no sabe gobernar, es insensible e ineficiente”.