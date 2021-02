Que "den la cara", exige Barbosa a autoridades federales por el caos en San Andrés Cholula

PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Miguel Barbosa Huerta exigió que “den la cara” las autoridades federales responsables del caos que prevaleció en la campaña de vacunación contra el covid-19 en San Andrés Cholula, y deslindó a su administración de lo ocurrido este viernes, cuando cientos de personas se presentaron en los puestos de aplicación y les dijeron que ya no había dosis.

En rueda de prensa, el mandatario señaló que esta mañana se registró una “especie de rebelión” en el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Tlaxcalancingo, Cholula, debido a que hubo personas de la tercera edad que se formaron desde la noche de ayer en espera de que hoy siguiera la inoculación.

“Nosotros no tenemos a disposición las vacunas, cuidado con esa idea que se nos acabaron a nosotros (las dosis). Si ya no había vacunas se debió haber informado a las personas”, soltó, y puso en claro que el gobierno estatal sólo participa en el programa con proveer la infraestructura para los puestos de vacunación.

“Yo espero que haya más coordinación entre la federación, Guardia Nacional, servidores de la nación y Secretaría del Bienestar, para que esto no vuelva a ocurrir, son cosas que no debe ocurrir. No vamos a utilizar fuerza pública para resolver estos asuntos, para disolver aglomeración de personas”.

Barbosa mencionó que la campaña apenas empieza en Puebla y en el país, y si no hay coordinación entre las autoridades, pueden presentarse “múltiples complicaciones de dimensiones que no podemos prever”.

Luego insistió que no permitirá que la población crea que es el gobierno del estado el que está fallando en este proceso de proveer las vacunas.

“Hay responsables que tienen que dar la cara y explicar las cosas”, exigió, y dijo que en los módulos instalados en Cholula nadie se apareció hoy para dar una explicación.

El secretario de Salud, Antonio Martínez, informó que entre miércoles y jueves se acabaron las 10 mil 725 dosis que llegaron a esa localidad conurbada con Puebla capital, y que están en espera de que la federación informe sobre el envío de más vacunas.

Según el funcionario estatal, el gobierno federal les anunció que 39 mil dosis de la vacuna china Sinovac llegarían este sábado a la zona de Tehuacán, pero luego les aclararon que posiblemente sea entre domingo y lunes.

El gobernador pidió a los pobladores de esa localidad que están anotados para la vacuna que no se presenten el domingo porque es un hecho que el programa no podrá arrancar ese día.

Y pidió a la federación que permita una mayor participación del gobierno estatal en la campaña para ayudar a que se mejore el proceso.

Confrontación

Por la mañana, adultos mayores se confrontaron con elementos de la Guardia Nacional que estaban en el CESSA de Tlaxcalancingo para custodiar el puesto de vacunación.

Por varias horas –muchos desde la noche anterior-- las personas hicieron fila con la esperanza de ser vacunadas. Se molestaron porque esta mañana les dijeron que ya no había dosis, y demandaron a una autoridad que saliera para precisarles cuándo habría más.

La protesta llegó a los gritos cuando elementos de la Guardia Nacional pidieron a los adultos mayores que se retiraran del lugar o harían uso de la fuerza pública.