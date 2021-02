Asesinan al regidor de Tecate, Alfonso Zacarías Rodríguez

TECATE, B.C. (apro).- Alfonso Zacarías Rodríguez, regidor sin partido en la ciudad de Tecate, fue asesinado esta tarde en las cercanías del ayuntamiento. Horas antes había participado en un evento con la alcaldesa Zulema Adams Pereyra, de Morena.

A las 16:40 el también presidente de la Comisión de Seguridad del cabildo recibió varios disparos mientras se encontraba en el estacionamiento de un comercio ubicado en el callejón Libertad, esquina con la calle Lázaro Cárdenas, a unos cuantos pasos de las oficinas de la presidencia municipal.



De acuerdo con información de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), los responsables del asesinato huyeron en un automóvil Honda CRV modelo 1990. No hubo detenidos y los hechos no fueron registrados por las cámaras C4, dado que no tienen alcance en dicha zona.



La alcaldesa morenista --en abierto enfrentamiento con el gobernador Jaime Bonilla, quien la acusa de ser la responsable de la inseguridad en Tecate, con 40 homicidios dolosos en lo que va del año-- lamentó los hechos en un comunicado difundido minutos después del crimen.

“Se reconoce la vocación y compromiso que el regidor Alfonso Zacarías Rodríguez desempeñó durante su cargo como miembro del Cabildo del H. XXIII Ayuntamiento de Tecate”, destacó.

“La presidenta municipal, Olga Zulema Adams Pereyra, confía en que la Fiscalía General del estado de Baja California esclarezca de manera oportuna y castigue a los responsables de este terrible crimen, y manifiesta su total colaboración para tales fines”, agregó, y exigió el pronto esclarecimiento de los hechos.

Aunque el regidor llegó al ayuntamiento por el partido local Transformemos, era considerado cercano a la alcaldesa.

El año pasado Bonilla dejó de informar al secretario de Seguridad Pública de Tecate sobre las estrategias de seguridad, y semanas después impuso al nuevo titular de la dependencia en ese municipio. Ello, luego de que varios policías manifestaron públicamente su preocupación por la muerte de algunos compañeros que participaron en un operativo contra el crimen organizado.

Tecate se ha convertido en paso obligado para quienes cruzan de manera ilegal hacia Estados Unidos, y el crimen organizado ha dado muestras de presencia. Además, por los cerros del municipio corren ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que son succionados de manera irregular.