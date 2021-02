Renato Sales, excomisionado de seguridad con EPN, va por la alcaldía de Campeche

CAMPECHE, Cam. (apro).- El excomisionado nacional de Seguridad Renato Sales Heredia se registró hoy como precandidato de Morena a la alcaldía de Campeche.

A finales del 2020, Sales Heredia se destapó como aspirante a la gubernatura. Buscaría el cargo postulado por el Partido del Trabajo, al cual se afilió y fungió durante varios meses como coordinador estatal de afiliaciones.

Al pactar Morena con el PT ir en alianza a los comicios del 6 de junio próximo, y luego de una encuesta de cuestionada metodología que posicionó mejor a Layda Sansores en las preferencias, Sales Heredia anunció su apoyo a la morenista.

Mediante ese acuerdo de coalición, al PT le correspondía postular a los candidatos a dos alcaldías, entre ellas Campeche, por la cual iría Sales Heredia, quien a mediados de enero pasado anunció su renuncia a su fugaz militancia en el PT.

Les comparto mi registro como Pre Candidato a la Alcaldía de Campeche. Agradezco todas las muestras de apoyo y cariño. Este proyecto es para y con ustedes. ¡Aquí seguimos Campeche!

Renato uD83EuDD1CuD83CuDFFCuD83EuDD1BuD83CuDFFC

.

.

Precandidato interno para selección de Presidente Municipal de Campeche - Morena si pic.twitter.com/v9Y5dihXle — Renato Sales Heredia (@RenatoSalesmx) February 3, 2021

Aunque la alianza "Juntos haremos historia", que será total, ya fue registrada y aprobada en el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), han surgido cuestionamientos sobre su continuidad en el plano local.

Aunque evitó hacer alusiones directas, denunció sus “fundadas sospechas” de que los líderes estatales de ese partido –Ana María López Hernández, coordinadora nacional, y Antonio Gómez Saucedo, diputado local y presidente estatal- habían entablado presuntas negociaciones “turbias” con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

En un madruguete a Sales, López Hernández se registró como candidata del PT a la alcaldía.

No obstante, la renuncia de Sales se dio después de que se filtraron a las redes sociales fotos de la camioneta particular de López Hernández estacionada a las puertas de la casa de Moreno Cárdenas en el exclusivo fraccionamiento Lomas del Castillo, a donde no se permite el acceso a nadie a menos que tenga invitación de los moradores de la privada.

Con su renuncia, Sales Heredia anunció que apoyaría a Layda Sansores y pidió a sus seguidores hacer lo mismo.

Tras la denuncia de Sales, Gómez Saucedo difundió fotografías de López Hernández hospitalizada y canalizada, según dijo, por una cardiopatía. Posteriormente, declaró en una conferencia de prensa, que este padecimiento le fue provocado por la presión mediática a la que fue sometida.

Asimismo, advirtió que en cuanto López Hernández se restableciera presentarían una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por violencia política de género, pues ella además había sido víctima de supuestas amenazas de las que, insinuó, es responsable Sales Heredia.

Y es que, de acuerdo a las nuevas disposiciones electorales, nadie con antecedentes violencia de género, de cualquier tipo, podría registrarse como candidato para participar en los comicios.