Alfaro ofrece acompañamiento legal a víctima de acoso sexual del alcalde de Tototlán

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El gobernador Enrique Alfaro aseguró que no quedará impune el caso de Diana, una empleada del ayuntamiento de Tototlán, quien sufrió acoso sexual del director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez, y posteriormente del propio alcalde, el emecista Sergio Quezada.

Dado que la denuncia de Diana no prosperó, Alfaro sostuvo que pidió a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, así como al secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra, “entrarle de lleno a este vergonzoso caso y a ofrecer el acompañamiento jurídico y psicológico, personalmente les daré seguimiento a sus denuncias, hasta llegar a las últimas consecuencias”.

Según el gobernador, los funcionarios municipales no representan los principios ni los valores de Movimiento Ciudadano. “No basta una disculpa, se necesita una sanción ejemplar. No merecen ser servidores públicos, ya no tienen nada que estar haciendo ahí. No es un juego, es un delito y se tiene que pagar”, escribió en redes sociales.

Y añadió que se realiza “una ruta de trabajo” con el Congreso local, las dependencias del Poder Ejecutivo e incluso los partidos políticos, para “endurecer, agilizar y mejorar las acciones en contra de la violencia hacia las mujeres”.

En redes sociales circuló un audio donde se escuchan los halagos machistas y sexuales del alcalde Sergio Quezada hacia Diana, en un intento de convencerla para que retirara la denuncia contra Efraín Martínez Íñiguez.

“Cómo te ha de disfrutar tu marido”, dijo a la mujer durante la conversación en la que el alcalde confrontó a ésta y a Martínez por más de una hora.

“Así vestidita te ves hermosa, te ves guapísima y cómo te ha de disfrutar tu marido y qué bueno, porque a final de cuentas el matrimonio es el que se goza más”, soltó Quezada.