Mujeres en Guerrero defienden principio de presunción de inocencia en caso Salgado Macedonio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes del Movimiento de Mujeres Unidas de Guerrero (MMUG) defendieron el principio de presunción de inocencia que ampara al precandidato a gobernador de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, ante las denuncias de violación sexual en su contra.

“No se trata de defenderlo, se trata de ser objetivas. Sin duda es un personaje especial, pero lo que no puede negarse es que es una persona de gran popularidad y que la gente de Guerrero confía en él”, expresaron a través de un escrito firmado por Josefina Verduzco Juárez.

De acuerdo con la organización, las tres denuncias que se han presentado en contra de Salgado Macedonio, dos en la Fiscalía General de Justicia estatal (FGE) y una en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), evidencian “un interés político y no de justicia”.

“La verdad es que las supuestas víctimas no existen porque son delitos inventados con un perverso fin político. Si las víctimas existieran entonces estarían solicitando justicia a las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia y no como lo están haciendo mediáticamente, en donde se solicita no se le permita ser candidato a la gubernatura de Guerrero al Ingeniero Félix Salgado Macedonio”, señalaron.

Además de desestimar las denuncias en contra del senador con licencia, el MMUG acusó a los medios de comunicación de impulsar una campaña de desprestigio por replicar las denuncias de violencia sexual, y expresó su “repudio al abuso del empoderamiento a la mujer”.

Añadió: “Ahora se puede denunciar por violación a cualquier hombre, se hayan consumado o no los hechos delictivos”.

Luego responsabilizó al empresario Luis Walton Aburto, a quien calificó como “neoliberal incrustado como invitado en el partido de Morena”, y al exdelegado del gobierno federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de orquestar los ataques mediáticos en contra de Salgado Macedonio.

“La inmensa mayoría de mujeres del estado de Guerrero apoyamos al Ingeniero Félix Salgado Macedonio y estamos en contra del linchamiento mediático, por no respetar el derecho humano constitucional consistente en el principio de presunción de inocencia, pero también nos manifestamos en contra de que las mujeres abusen del empoderamiento que nos hemos ganado a pulso, presentando denuncias por delitos inventados de manera tan burda, porque eso pone en peligro nuestro movimiento feminista”, remata el comunicado del MMUG.