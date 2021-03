Mujer confronta a sujeto que le grabó las piernas en un camión en pleno 8M

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – En pleno Día Internacional de la Mujer, donde las consignas versaron contra la violencia de género, un sujeto grabó las piernas de una mujer sin su consentimiento, en el transporte público, en Cancún, Quintana Roo.

Verónica Alejandra “N” es funcionaria del municipio de Benito Juárez en Cancún. En su cuenta de Facebook publicó dos videos del hombre que le estaba grabando las piernas en su viaje por la ruta 17 en Cancún.

“Hoy 8 de marzo me acosaron en el autobús. Ruta 17. Leve recordatorio de por qué marchamos, destruimos. Me atreví a confrontarlo. Estaba temblando, pero pude”, escribió en su perfil.

Los hechos se registraron a las 14:00 horas tenía que entregar unos documentos de su trabajo y al regresar tomó el transporte público, donde se dio cuenta del hecho porque el sujeto traía el flash de la cámara del celular encendido y dirigido a sus piernas.

Intentó tapar sus piernas con los papeles que traía, pero después decidió grabarlo con su celular mientras el sujeto seguía acosándola y grabándola.

“No crea que no lo vi que me está grabando, muy mal día para grabarme las piernas, pésimo día para grabarme las piernas”, lo confrontó.

“Había leído que cuando una mujer vive algo así debías hacerlos sentir incómodos. Incomodarlos como nos incomodan a nosotras. Yo estaba muerta de miedo porque temía que me fuera a agredir”, comentó a El Universal.

Tras lo sucedido, la mujer dice que quedó muy nerviosa y se quedó llorando por la rabia que sintió al ser víctima de acoso.

“Grité de rabia, me puse a llorar y me retiré. Me di cuenta de que nos faltan protocolos, pues aquí en Cancún, lo que hizo ese señor, el típico ‘arrimón’, el manoseo, es una falta administrativa y es motivo de arresto por parte de la autoridad cívica municipal”.