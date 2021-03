Aparece Rania, desaparecida cuando iba a denunciar a su novio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luego de tres días de no saberse nada de su paradero, Rania Cruz Echeverría, de 18 años, publicó un video de más de 20 minutos en el que expone la situación por la que atraviesa después de denunciar a su novio por agresión.

La joven viaja en un taxi y, con palabras entrecortadas, afirma que “hubo mucho mal uso de la información” desde que la estaban buscando.

“No todo es cierto, la verdad”, aclara en la videograbación en vivo y publicada este jueves a las 16:46 horas.

“Toda la situación con respecto a mi novio. Todo se manejó de una manera muy mala y yo soy responsable, pues por todas las consecuencias que pasaron, pero no. Ya me encuentro en el centro de justicia para ya terminar de hacer todo esto… La única equivocada aquí pues soy yo.”

En los comentarios, sus amigos le pedían que se comunicara con su familia para que les avisara que se encontraba en buen estado de salud porque estaban preocupados.

El 10 de marzo, a las 17:03, su padre Renán Cruz publicó en su cuenta de Facebook:

“Con un profundo dolor en mi corazón solicito su apoyo para localizar a mi hija Rania Cruz Echeverría en Guadalajara, Jal. Desapareció el día de ayer –miércoles 10–, mientras iba a ratificar denuncia de agresiones de su novio. No llegó a la escuela, no llegó a la Fiscalía del Estado de Jalisco, no llegó a su casa. Cualquier información será de utilidad. Soy su padre.”

En Twitter, un colectivo feminista y decenas de personas compartieron información sobre su desaparición.

“El 8 de marzo, Rania Cruz Echeverría salió de su casa rumbo a la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) para ratificar la denuncia de agresiones físicas y verbales contra su novio. No llegó a la Fiscalía, ni a la escuela, ni a su casa.”

Rania es alumna de la preparatoria 5 de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Tiene 18 años.

Desde el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no la encuentran.

“Gracias a las redes sociales, a la comisión de búsqueda de personas desaparecidas, a la comisión de derechos humanos, a la organización Rotary y también a la organización Rotaract y a todas las personas, colectivos y la universidad UdeG y denuncia presentada fue posible que en la madrugada de hoy 11 de marzo nos llamaran de la comisión a su madre y a mí”, escribió su padre.

Rania sigue desaparecida, pero lo que les informan los licenciados de la comisión es que está viva.

“Por lo demás, no sabemos si se encuentra en amenaza, coacción o algún otro tipo de sumisión. Cabe indicar que tengo en mi poder la denuncia ante la Fiscalía del estado por agresiones recibidas y desconocemos el estatus en el que se encuentra Rania.”