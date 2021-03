Lupita Jones, "más chingona que bonita", dice Marko Cortés

MEXICALI, BC (apro).– Lupita Jones “es más chingona que bonita”, dijo el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, luego de levantar la mano a la Miss Universo como la precandidata oficial de la alianza PRI-PAN-PRD al gobierno de Baja California.

El dirigente panista aseguró que fue “la sociedad” del estado quien eligió a Lupita Jones como la candidata, aunque en realidad se trató de una propuesta de la agrupación Sí por México, que encabezan Claudio X González y Gustavo de Hoyos.

La candidatura de Lupita Jones al gobierno de Baja California es el experimento de Sí por México rumbo a la elección presidencial de 2024. Una figura “ciudadana” bajo las siglas de partidos políticos que sirven a modo de franquicias partidistas, es parte del primer paso que dicha agrupación impulsa.

Durante la toma de protesta de Lupita Jones como la candidata de la alianza, Marko Cortés recordó que, en 1989, Baja California se abrió a la democracia, pero también vaticinó que en 2021 será cuando Morena pierda su primera gubernatura.

“Aquí en Baja California, donde inicia la Patria, inició la democracia y va ser en el 2021 donde va perder Morena la primera gubernatura, aquí la habrá de perder, donde se defiende la Patria, en donde inició la democracia, y eso para los panistas es muy importante”, destacó.

Luego, a manera de justificación de la alianza entre partidos antagónicos, el dirigente panista se refirió a “la pluralidad”, donde “podemos pensar y decidir con libertad”, para luego comentar que no debe suceder que “un solo hombre quiera decidirlo todo”. Esto en clara referencia al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Todo lo que toca Morena lo echa a perder, y eso no lo podemos permitir, que nosotros somos panistas, ustedes priistas, ustedes perredistas, pero antes de eso somos mexicanos y hoy lo que venimos a defender aquí, amigas y amigos, es la Patria, es nuestra casa, es nuestra identidad”, anotó.

Arropada por Jesús Zambrano, dirigente nacional de PRD, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, y el secretario de la agrupación Sí Por México, César Retes, la precandidata Lupita Jones se refirió por vez primera al partido Morena.

“Basta de apostar por viejas formas que nos llevan al borde de la extinción. Morena intenta dividirnos a partir de estos falsos conflictos. Morena intenta convencernos que es de una u otra. Vamos a demostrar que sí hay alternativa”, dijo para luego enarbolar la estrategia de “la unidad” donde todos caben.

“Estoy segura que la unidad vencerá el conflicto”, comentó, para luego vanagloriarse del avance que su candidatura esta teniendo, según sus encuestas. “vamos a ganar”, afirmó.

“Hace dos semanas, esta alianza subió en las encuestas, y eso que no ha comenzado la campaña; todavía no salimos a las calles con pasión, a convencer a la gente, ¡imagínense lo que va a pasar! (cuando eso ocurra). Todavía no han conocido nuestra propuesta”.

Lupita Jones dijo que el estado merece unidad y no conflicto, y mencionó la frase que sería su lema de campaña: “El camino es la unidad y no el conflicto”.

Dijo que en la coalición Va por Baja California hay cabida para todos y prometió un gobierno sensible que trabaje para todos los bajacalifornianos.