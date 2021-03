Renuncia a precandidatura de Morena supuesto creador de chat que exhibía a mujeres mixes

OAXACA, Oax. (apro).- Humberto Santos Ramírez, precandidato de Morena a diputado local por el distrito 10 que comprende los Mixes y Choapan, renunció a sus aspiraciones para “limpiar mi nombre que han manchado”.

Lo anterior, luego de que Santos fue señalado como el creador de un grupo en WhatsApp llamado "Sierra XXX" donde se compartía pornografía e imágenes de mujeres mixes.

“En este momento voy a desistir en mi aspiración a la candidatura por el distrito 10, porque no estamos luchando por puestos, son temporales, representativos, y lo que nos interesa es el proyecto de fondo de la Cuarta Transformación. Yo desisto del tema de la candidatura”.

En una entrevista que concedió a El Universal, Santos Ramírez negó las acusaciones del movimiento feminista que lo vincula con el chat ‘Sierra XXX’, integrado por más de 100 hombres que compartían imágenes y mensajes violentos de contenido sexual.

“Es una barbaridad. Definitivamente nosotros ni hemos creado ni hemos estado en un grupo de chat que se dedique a traficar o subir desnudos de nuestras paisanas indígenas mixes, y eso lo vamos a demostrar en la vía de la legalidad”, aseguró.

Asimismo, precisó que su decisión no la conocen los dirigentes estatales ni nacionales de Morena, “lo hago a través de este medio. Yo me comunicaré con los dirigentes, creo están muy presionados por asuntos a nivel nacional y estatal”.

Tal postura se dio luego de que un centenar de organizaciones, colectivos y mujeres exigieron a la dirigencia de Morena que frenara la participación de Humberto Santos Ramírez como candidato a diputado local por el distrito 10 que comprende los Mixes y Choapan.

En una carta dirigida a la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández; al dirigente estatal, Sesul Bolaños, y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, las mujeres subrayaron: “exigimos que impida su participación en el proceso de postulación para hacer justicia elemental a las mujeres que fueron exhibidas en un chat de WhatsApp”.

Recordaron que en febrero de 2020 se dio a conocer la existencia de un chat creado por Humberto Santos Ramírez en el que participaban diversos políticos y funcionarios de la Región Mixe y de la Sierra Norte de Oaxaca, donde se animaba a subir información “porno” y compartir imágenes de mujeres, “de preferencia paisanas”, es decir, indígenas de la zona.

Santos Ramírez, negó tales acusaciones y adelantó que tomará acciones legales contra quienes lo difaman.

“El tema –dijo-- es muy complicado para el partido” por lo que viene arrastrando con el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato al gobierno de Guerrero, acusado de violador.

“Hay muchos intereses de que la cuarta transformación no se consolide. Hay muchos intereses de que la 4T no se consolide a nivel nacional y estatal. Hasta aquí llegan los tentáculos de que los mejores cuadros más leales y fieles no accedan al espacio”.

Por tal razón, agregó, “estoy enfrentando una campaña de difamación muy fuerte y grave, pese a que he demostrado con documentos que no hay denuncia en mi contra de ninguna persona que yo haya ofendido o que yo haya circulado alguna imagen de nadie. Denuncian presunta violación y un sin fin de ilícitos que me han inventado, pero he demostrado, mediante documentos, que no hay nada. Solicité el certificado de antecedentes no penales, el 5 febrero 2021, y no tengo nada, estoy limpio, no tengo nada, no tengo ninguna preocupación”.

Y aseguró que presentó ante la Fiscalía “una intervención por cualquier expediente que hubiese, y estamos limpios”.

Por ello, abundó, “ya presente mi denuncia penal en contra de quien resulte responsable de todos esos ataques, (porque) están atacando a mi madre de la manera más vil y cobarde y a mi familia”.