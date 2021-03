NL: Samuel, Clara y Fernando van al incendio en Santiago para "apoyar"… y tomarse la foto y video

MONTERREY, N.L. (apro).- Los candidatos a la gubernatura aprovecharon hoy para acudir al municipio de Santiago, para apoyar a los apagafuegos que combaten el incendio en la sierra… y para tomarse la foto y video.

En imágenes que publicaron en redes sociales, se aprecian a Clara Luz Flores, de Morena; Samuel García, de Movimiento Ciudadano; y Fernando Larrazabal, de Acción Nacional, mientras acuden a prestar ayuda a quienes combaten el incendio, y también a personas afectadas.

En su cuenta de Facebook, Clara Luz Flores Carrales difundió este miércoles una serie de fotografías en las que aparece en una cadena de manos transportando botellas de agua para los apagafuegos de Protección Civil de Nuevo León, que desde el martes combaten un incendio descontrolado que inició en la sierra de Arteaga, Coahuila, y se extendió hasta la zona boscosa de Santiago, en el vecino municipio de Nuevo León.

Con su respectivo cubrebocas, se observa a la abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional mientras interactúa con algunos automovilistas.

Con la publicación de las fotos, Flores aprovechó para enviar un mensaje de reproche al gobierno del estado.

“Ante la falta de prevención y la falta de atención del gobierno estatal, la solidaridad de todas y todos para con los afectados. A pesar de que no nos dejaron pasar a ayudar a la gente y desatendieron esta crisis todo el fin de semana hasta volverse una tragedia, debemos de levantarnos todos a ayudar”, dijo.

La candidata se refirió a un incidente que tuvo con uniformados, al parecer de la policía municipal de Santiago, que impidieron que sus colaboradores pasaran el cerco impuesto, como se ve en una videograbación de pocos segundos.

“No me subo a mi carro hasta que no dejes pasar a estos cuates. Déjenlos pasar, por favor, se los pido. No me voy a mover, aquí me tienes”, dice a los agentes que la bloquean.

Ante la falta de prevención y la falta de atención del gobierno estatal, la solidaridad de todas y todos para con los afectados. pic.twitter.com/piRCzpZ7x6 — Clara Luz Flores (@claraluzflores) March 17, 2021

Samuel García también se hizo presente en el sitio del desastre ecológico para entregar botellas de agua a los elementos que se encuentran en el campamento que instaló Protección Civil santiaguense, que se esmeran por contener el avance de las llamas.

Su equipo de campaña aclaró que García Sepúlveda entregó, a título personal, herramientas y víveres, que descargaron a la entrada del Hotel Cola de Caballo para entregar a los rescatistas.

En un video que publica se le aprecia estratégicamente colocado al final de la fila donde sus ayudantes le pasan los artículos de ayuda qué él va ordenando, listos para su entrega.

Y para acudir a su labor altruista suspendió la agenda de campaña.

Hicimos una pausa en la campau00f1a para apoyar a nuestros hermanos neoloneses que la estu00e1n pasando mal por los incendios.... Posted by Samuel Garcu00eda on Wednesday, March 17, 2021

Fernando Larrazabal Bretón, a su vez, se dejó ver en fotografías que difundió en lo que parece ser un centro de acopio de víveres, ropa y medicina, en el municipio de Santiago, para entregar la ayuda que fue acopiada en el comité estatal panista y en el del mismo municipio donde está el siniestro.

El albiazul estuvo hoy en comunidades de Santiago, en las que dialogó con los vecinos, mientras cerca de él, como se ve en fotografías, los lugareños eligen ropa de bultos que les fueron entregados como apoyo ciudadano.