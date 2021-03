Bonilla bloquea sesión del SEA y quedan en el limbo declaraciones patrimoniales de funcionarios

MEXICALI, BC. (apro).- El gobernador Jaime Bonilla Valdez operó en contra del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) para evitar la aprobación del presupuesto para ese órgano, parte del cual servirá para instalar la plataforma digital de “declaración patrimonial” de los servidores públicos.

En tal sentido, antes del proceso electoral del próximo 6 de junio la ciudadanía no podrá conocer los bienes, propiedades y cuentas de banco de los funcionarios del gobierno de Bonilla.

Los seis consejeros ciudadanos y los 11 integrantes del gobierno estatal que forman parte del SEA fueron convocados este jueves para la sesión extraordinaria del órgano de gobierno, que por mandato del Congreso local debe sesionar para que pueda recibir el presupuesto de 2021 y con ello operar.

Cinco consejeros ciudadanos y sólo uno del gobierno --la síndico del ayuntamiento de Ensenada, Elizabeth Muñoz-- asistieron a la sesión, que se canceló “por falta de quorum”.

El presidente del SEA, Eduardo Arredondo Uribe, denunció que hubo “una operación” de parte de Jaime Bonilla, ya que desde el gobierno estatal se habló con cada uno de los integrantes para que no asistieran al encuentro y con ello evitar el quórum legal necesario para sesionar.



El 22 de diciembre pasado, cuando la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de 14 millones de pesos para el Sistema Estatal Anticorrupción, los legisladores de Morena añadieron de última hora un articulo transitorio para que la entrega de los recursos esté condicionada a una sesión del órgano.



Pero al no haber quórum, no hubo sesión, y por lo tanto Hacienda no entregó el dinero, lo que influye en la compra del software, el contrato de personal y la creación de la plataforma para que los funcionarios públicos presenten su “declaración patrimonial”.



Los funcionarios están obligados a presentar su declaración patrimonial en mayo, pero al no contar con la plataforma no podrán hacerlo.

El presidente del SEA comentó al respecto: “Lamento que funcionarios, a excepción de la síndica de Ensenada, no hayan venido”.

Ante la pregunta de si el gobernador estaba bloqueando al SEA, el presidente respondió tajante: “Sí, bloqueó”.

--¿Por qué lo dice?

--Porque hubo una operación para que no vinieran los funcionarios.

--¿Cuál?

--Hablaron con ellos alegando que mi presidencia no es legal y no tenemos el reconocimiento. Nos desconoce.

--¿Le es incómodo el SEA al gobernador Bonilla?

--Le incomodó al gobierno hacerle preguntas. Ha atacado al sistema… hay una resistencia de los funcionarios. Hay un patrón de sabotaje”.

Al no acudir los funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla a las sesiones del SEA y evitar que haya quórum, incumplen con el ordenamiento del Congreso local, ya que se incluyó en el transitorio.

Pero desde el 21 de marzo de 2020 el SEA no ha podido sesionar. Es decir, tiene un año sin hacerlo, debido a que los funcionarios bonillistas no acuden. El año pasado se tratarían los cuestionamientos del SEA ante las acusaciones de moches y la entrega de dos notarías a la familia del exgobernador Xicoténcatl Leyva Moretera. Además, todos los temas quedarían vinculados y se notificarían a la Unidad de Inteligencia financiera que encabeza Santiago Nieto.

Desde ese día y ante la amenaza que representa el SEA para el gobierno de Jaime Bonilla, se ha evitado que se dé el quórum que marca la ley para poder realizar las reuniones.