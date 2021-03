Reviven "tropezón" de Samuel García... en un fallido saque de banda

MONTERREY, N.L. (apro).- En la presente campaña electoral al candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, no lo van a recordar por sus discursos, sus promesas o sus regalos. Lo van a recordar por los tropezones videograbados que ha tenido a lo largo de su carrera política.

El último de ellos no es nuevo, data de 2019, pero los cibernautas lo revivieron y se volvió tendencia en redes sociales.

Se trata de una grabación de su participación en un partido de futbol en una cancha llanera, entre niños.

En la imagen de 2019, cuando ya era senador de la República por Nuevo León, Samuel se mete en la cascarita y pretende hacer un saque de banda. Ataviado con camisa de vestir blanca, toma impulso y arroja la pelota pero se desbalancea, y se va de bruces.

Con la figura descompuesta, el ahora aspirante a mandatario estatal echa una media maroma, lo que provoca sorpresa entre las personas que lo ven.

El fallido futbolista se queda un momento sentado, sin saber qué hacer, mientras alguien le grita: “Te grabé”. Luego, levanta los brazos en señal de triunfo, para reírse del traspié, y se pone de pie. Comienza a caminar entre los niños, que no le prestan mayor atención.

Samuel y Mariana una relación bullyng a cambio de votos. pic.twitter.com/2ZrkjqD41w — Héctor Márquez (@jiots) March 19, 2021

No se precisa en el video donde ocurrió el incidente.

En las campañas actuales, que iniciaron el 5 de marzo, García Sepúlveda reconoce que sus contrincantes lo atacan por su permanente exposición en redes sociales.

“(…) Te van a decir que sufrí mucho jugando golf, que soy un meme, que no me puedes tomar en serio. Todo lo contrario. Me tienen miedo, porque no soy como ellos”, señala.

Las elecciones para gobernador en Nuevo León serán celebradas el 6 de junio.