Al mero estilo priista, Marina del Pilar Ávila se regista como candidata de Morena para BC

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Emulando las viejas campañas priistas, con acarreados, en camiones y en carro; burócratas y maestros, todos de los cinco ayuntamientos del estado, de la zona rural de Mexicali y del poblado San Quintín, corearon: “¡Marina, hermana, la fuerza te acompaña! Mientras, extasiada, la propia Marina del Pilar Ávila Olmeda, los arengaba desde el templete.

Minutos antes, la morenista había quedado registrada oficialmente y recibido con júbilo, la constancia que la acredita como la segunda aspirante a sustituir a Jaime Bonilla en el gobierno estatal.

¿Ayer se acusó de que utilizaría los recursos públicos en su campaña? se le preguntó.

Mientras negaba que ello fuera a suceder, en la calle decenas de maestros y empelados de los gobiernos estatal y municipal, le echaban porras y agitaban las matracas. Desde la tarima, Catalino Zavala, coordinador de campaña y hasta hace unos días secretario de Educación en el estado, los miraba.

La sorpresa del registro ante el IEE como candidata al gobierno estatal fue la ausencia del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y los escasos aplausos cuando mencionó el nombre del gobernador morenista, Jaime Bonilla. Ya pocos evocan al aún gobernador que ni la misma Marina evocó.

Sin discurso político sobresaliente o propuesta de gobierno como no sea el cobijarse bajo el nombre de Andrés Manuel López Obrador y asegurar que “en Baja California, la 4T se queda con nuestro presidente en Baja California”, Marina del Pilar dijo a sus asistentes: ¡me los comería a besos!

Enfundada en un traje sastre color beige claro que contrastaba con blusa y zapatos color marrón, Marina del Pilar, alcaldesa de Mexicali con licencia y cercana a Mario Delgado, logró un mitin que irremediablemente evocaba a los buenos tiempos del priismo.

“Maracas, camiones, taxis, área especial para adultos mayores, indígenas purépechas asentados en Tijuana, banderines impresos y entregados por quién sabe quién, (no fueron líderes de colonias); la entrega de camisetas con la caricatura de Marina y la frase #TeamMarina impresas, chalecos similares a los utilizados por las autoridades estatales con el sello 2020.

Confeti disperso al término de la participación de la candidata quien desde el templete repartió una y otra vez besitos y selfis pedidas por sus seguidores, Marina del Pilar parecía más la candidata de la primavera que la aspirante de una mujer de izquierda a la gubernatura.

Contrario a lo que se pudiera pensar, la exreina de belleza, su contrincante mujer más fuerte, la exmiss universo Lupita Jones, dio un discurso más estructurado ante el Instituto Estatal Electoral a quien demandó autonomía y donde reveló “las piedritas” en el camino que se le pusieron.

Marina del Pilar dijo que “ha sido una lucha intensa, de mucho trabajo, de recorrer casa por casa en cada uno de los municipios del estado han hecho lo propio, brigadistas y nuestro periódico hermano hemos salido a recorrer las calles. No llevamos despensas con frijol con gorgojo, llevamos esperanza, principios, valores, proyectos, una lucha auténtica de transformación nacional, por eso somos el movimiento de regeneración nacional, mucho más que un partido político”, pero nunca dijo cuál es el proyecto.

“La efervescencia y las ganas de continuar con la transformación nos motivan a que continuemos y alcemos la voz y gritemos ¡que les vamos a volver a ganar en el 2021. Que estamos listos, que la transformación apeeeenas está comenzando, tiene poco y vamos duro, recio, con ganas”, aseguró.

Marina del Pilar, quien durante el año y medio que estuvo en la presidencia municipal de Mexicali no se distinguió por ninguna obra de pavimentación o alumbrado, sino por tratar de cambiar la historia de la entidad sosteniendo que “los chinos” fundaron Mexicali, dijo ante la militancia morenista que “no nos hemos quedado sentados, hemos trabajo cada día junto con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

A diferencia del registro de Lupita Jones, la exmiss universo que se registró bajo las siglas del PRI, PAN y PRD, el registro de la morenista tuvo una duración de hora y media. El de Lupita Jones, con poca gente, pero con un discurso más estructurado apenas y alcanzó la hora.

La candidata de Morena se veía feliz. Desde el templete agradeció a los habitantes de Ensenada, Tijuana, Tecate, Rosarito, San Quintín “y a los pueblos originarios que también vinieron”, aunque, a simple vista no se distinguió ningún miembro de las etnias “Kiliwuas, Pai Pai o Cucapah” de Baja California, eso sí, mujeres y niños purépechas sobresalían con sus vistosos atuendos originarios.

Marina no sólo fue la protagonista en el registro como candidata al gobierno del estado, también fue su propia porra y entusiasmada gritó hasta que concluyó el evento: “¡De norte, a sur, a este, gana la Marina cueste lo que cueste!”.

Mientras ella se tomaba algunas selfies, viejitos dejaban las sillas vacías instaladas especialmente para ellos, otros, se agrupaban a un costado de uno de los cines cercanos en espera de que el camión, los llevara de regreso a su municipio. El evento, había concluido.