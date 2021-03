Jorge Hank Rhon se registra como candidato a la gubernatura de BC por el PES

MEXICALI, B.C. (apro).- Conciliador, olvidadizo y con aspecto cansado, Jorge Hank Rhon llegó al Instituto Estatal Electoral (IEE) para registrarse como candidato a la gubernatura por el Partido Encuentro Solidario (PES).

Y en un intento por disipar dudas en torno a su controvertida figura, rechazó cualquier vínculo con integrantes del crimen organizado.

“Se me acusa de todo y todavía falta una que otra cosa que se les pueda ocurrir”, respondió cuando se le recordó que, a su paso por la presidencia municipal de Tijuana, policías bajo su cargo fueron acusados de secuestro y el cobro de rescates con su anuencia.

“Si hubiera sucedido, (Eugenio) Elorduy (gobernador en ese 2004) lo hubiera notado y el presidente (Vicente) Fox hubiera dado instrucciones para que un presidente municipal no anduviera haciendo esas cosas”.

¿Nada con el crimen organizado entonces?, se le preguntó

“Totalmente de acuerdo, lo del crimen organizado es puro bla, bla, bla”, respondió.

El controvertido personaje, a quien se le ha señalado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista Héctor “El Gato” Félix Miranda, y fue detenido por traficar con animales en extinción, pero también por acopio de armas de uso exclusivo del ejército, llegó al IEE en su camioneta blindada marca Mercedes Benz con placas “BD61B34”, custodiado por 15 elementos de seguridad,

A diferencia de Lupita Jones, candidata por la alianza PAN-PRI-PRD, y Marina del Pilar Ávila Olmeda, aspirante a la gubernatura bajo las siglas de Morena, PT y PVEM, quienes realizaron un mitin al término de su registro, Hank Rhon prefirió rentar la sala de un hotel contiguo al IEE y ahí ofreció una conferencia de prensa.

En el recorrido de apenas una cuadra, decenas de simpatizantes que llegaron en sus vehículos particulares le hicieron una valla humana. A paso lento, sin bajar el vidrio, los saludó. Una hora después, terminada la conferencia de prensa, se habían esfumado los simpatizantes del candidato, quienes en los vidrios de sus autos colocaron la marca “H21, amigo Hank”.

A Jorge Hank se le dio la instrucción de no tocar el tema de la mujer, pues en sus expresiones siempre las menosprecia. Incluso tuvo que tomar un curso de equidad de género, luego de que el día en que se anunció su candidatura señaló que las mujeres antes eran más inteligentes porque se buscaban un marido que las mantuviera.

“Me dijeron que no lo dijera, pero las mujeres tienen un chip diferente, me dijeron, no digas eso porque les estás diciendo robots, y no ¿eh?, no es falta de respeto. Tienen un chip que les da para hacer no dos, sino tres, cuatro, cinco cosas al mismo tiempo”.

Y hoy aceptó que necesitará más de un curso sobre el tema. Luego, cuando se le preguntó sobre la problemática pesquera en el puerto de San Felipe, expresó que no está bien estructurado por qué se permite o no pescar.

Y después la frase del día: “Tú sabes que a mí me encanta la fauna, a mí me encanta la conservación de las especies, sabes que me encanta la reproducción, tengo 23 hijos”.

Cuando se le preguntó por qué se postuló como candidato del PES, recordó que su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), optó por la alianza y porque en Baja California la candidata sea mujer, así que no tuvo más remedio que irse.

Del PES, dijo, “casi soy su padrino, pues cuando se iba a formar yo era presidente municipal y los diputados del PRI no querían un nuevo partido”. Gente de esa fuerza política –apuntó-- se acercó para hablarle de la oposición, por lo que de inmediato se comunicó con un diputado del PRI y le dijo: “oye, todavía estamos de acuerdo en que los entes públicos ¿son para hacer amigos? Sí, le respondió aquel diputado de quien no dijo su nombre.

“¡Ah, entonces acuérdate: vamos a hacer amigos! Entonces, me siento medio padrino del primer PES que hubo en el país, que fue el de Baja California”.

Ese partido lo registró hoy ante el IEE y, según sus encuestas, está a siete puntos de distancia por arriba de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda. Aunque la alianza PRI-PAN-PRD asegura que Lupita Jones están a tan sólo 1 dígito de aquella.

Y mientras el IEE determina de cuánto será el tope de campaña para gobernador, Jorge Hank Rhon ya adelantó que lo que falte, él lo pondrá.